Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Сейма Латвии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Сейма (парламент) Латвии Инарой Мурниеце.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе встречи была дана высокая оценка текущему состоянию сотрудничества между парламентами Азербайджана и Латвии, а также прошел обмен мнениями о перспективах будущего сотрудничества.

Во время встречи также обсуждены возможности сотрудничества между Форматом Балтийского регионального сотрудничества и Советом сотрудничества тюркоязычных государств.

Инара Мурниеце акцентировала внимание на сотрудничестве Азербайджана с НАТО, а также с удовлетворением отметила, что Азербайджан внес важный вклад в деятельность небоевой миссии "Решительная поддержка" НАТО в Афганистане.

Также было отмечено успешное сотрудничества Азербайджана и Латвии в рамках международных организаций, наряду с двусторонним форматом.

Председатель латвийского Сейма сказала, что программа "Восточное партнерство" является одним из приоритетов внешней политики Латвии и подчеркнула, что ее страна поддерживает сотрудничество с Азербайджаном в этой связи.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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