Достигло 9-ти число партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

14 декабря 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Достигло девяти число политических партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля.

Как сообщает в субботу Trend, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии зарегистрированы уполномоченные представители еще шести политических партий - Партии великого созидания, Партии Народного фронта целостного Азербайджана, Партии движения национального возрождения, Партии национальной независимости, Демократической партии Азербайджана, партии "Великий Азербайджан".

Отметим, что ранее были зарегистрированы уполномоченные представители правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), партии "Умид" и Партии гражданской солидарности Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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