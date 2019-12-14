ЦИК: Для участия в парламентских выборах в Азербайджане уже обратились 268 человек

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, назначенных на девятое февраля, уже обратились 268 человек.

Как передает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он сообщил, что кандидатуры 71 из них уже утверждены, 29 кандидатов получили подписные листы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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