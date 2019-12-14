Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)

14 декабря 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Баку делегация ВМС Турции наблюдала за практическими учебными тренировками ВМС Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе тренировок выполнялись мероприятия по подготовке корабля к бою и походу, отчаливанию от причала и организации выхода из пункта базирования, а также управлению кораблем в узких проходах при ограниченной видимости и во время плавания на мелководье. Помимо этого, отрабатывались действия корабельного состава при выходе из строя штурвала и гирокомпаса, а также по принятию мер по обеспечению живучести корабля во время пожара в какой-либо части судна.

Согласно плану дня были выполнены задачи по постановке корабля на якорь и снятию с него, спасению упавшего за борт человека, швартовке корабля к причалу и организации захода в пункт базирования, отработаны другие задачи.

Привлеченный к тренировкам личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

Во время тренировок в выполнении задач также приняли участие и поделились своим опытом моряки братской страны. Гости высоко оценили действия и навыки азербайджанских военных моряков.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
  • Турецкая делегация наблюдала за учебными тренировками военно-морских сил Азербайджана (ФОТО)
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