Азербайджан будет председательствовать еще в одной международной организации

16 декабря 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Милли Меджлисе (парламент) 18 декабря состоится девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис, до заседания будет проведено собрание Совета Ассамблеи, председательство организацией будет передано Великим национальным собранием Турции Милли Меджлису Азербайджана.

В мероприятии примут участие делегации стран-членов во главе с председателями парламентов, в том числе представители структур Тюркского сотрудничества и других международных организаций.

В повестку пленарного заседания вошли отчетные доклады и рекомендательные решения заседаний постоянных комиссий ТюркПА, принятие модельных законов, отчет наблюдательной миссии по внеочередным президентским выборам в Казахстане, а также принятие правовых документов организации.

По итогам пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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