Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Зеленского один на один (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает во вторник Trend, приветствуя Президента Владимира Зеленского, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент, искренне приветствую Вас. Добро пожаловать в Азербайджан.

Уверен, что Ваш визит будет успешным и придаст импульс развитию украинско-азербайджанских связей. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с убедительной победой на президентских выборах. Рад, что Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом спустя несколько месяцев после победы на выборах. Это говорит о том, что Вы уделяете большое внимание развитию украинско-азербайджанских связей. Мы тоже уделяем большое внимание этим отношениям.

Двусторонняя повестка дня достаточно широка. Сегодня будут обсуждаться и политические связи, сотрудничество в экономической сфере, взаимодействие в гуманитарной и других областях. Уверен, что проводимые переговоры и документы, которые будут подписаны, еще больше укрепят наши связи.

Еще раз добро пожаловать.

Х Х Х

Президент Украины Владимир Зеленский сказал:

- Господин Президент, благодарю за добрые слова. Выражаю Вам глубокую признательность за то, что пригласили меня посетить с официальным визитом Азербайджан. Искренне хочу сказать, что я и раньше бывал в Азербайджане. После каждого визита в Азербайджан я возвращаюсь в Украину с новыми чувствами, новыми эмоциями и новыми друзьями. Азербайджан - очень гостеприимная земля. Пользуясь случаем, приглашаю и Вас посетить с официальным визитом Украину. Уверяю Вас, что мы тоже очень гостеприимная страна.

Между нашими странами в настоящее время очень прочные отношения. Уверен, что в результате этого визита мы сможем вывести их на новый этап. Хотим выразить признательность Азербайджану за признание и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Прошу, чтобы Вы знали, мы также поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

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