Фазаиль Ибрагимли: Каждый должен нести ответственность за нарушение законов

20 декабря 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Арестованный глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев совершил противозаконные деяния, и каждый должен нести ответственность за нарушение законов. Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазаиль Ибрагимли.

Он отметил, что глава государства оказал этому лицу большое доверие, поручив высокую должность, а он злоупотребил этим доверием.

"Арестованный глава Агстафы ранее был главой ИВ Геранбойского района. Он долгие годы работал в Геранбое, а затем Президент Азербайджана, оказав Гулиеву еще более высокое доверие, назначил его на высокую должность в другой район. Гулиев не оправдал этого доверия», - сказал Ибрагимли.

Депутат подчеркнул, что для многих это должно стать уроком, и каждый чиновник должен сделать из произошедшего выводы.

Напомним, что глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев, глава городской ИВ Евлаха Годжа Самедов и другие были задержаны в качестве подозреваемых лиц по уголовным делам, возбужденным по соответствующим статьям УК за злоупотребление должностными полномочиями, повторное взяточничество в крупных суммах, вымогательство денежных сумм у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также получение под разными предлогами взяток у предпринимателей и по другим фактам.

Продолжаются необходимые следственно-оперативные меры по установлению и привлечению к следствию других участников преступления.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева Низамеддин Гулиев сегодня был освобожден от должности главы Исполнительной власти Агстафинского района.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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