Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо дальнейшего процветания братского азербайджанского народа.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан сегодня уверенно продвигается вперед по пути социально-экономического развития, претворяя в жизнь важные преобразования, направленные на неуклонное повышение благосостояния народа. Ваша мудрая политика на посту главы Азербайджанской Республики также является ключевым фактором последовательного укрепления ее авторитета на международной арене.

Убежден, что сложившийся между нами тесный доверительный политический диалог будет и впредь способствовать всестороннему развитию и углублению таджикско-азербайджанских отношений дружбы, взаимоуважения и сотрудничества в русле коренных интересов наших народов", - говорится в поздравительном письме.

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