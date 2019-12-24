ПЕА: Муниципальные выборы послужат дальнейшему развитию демократии в Азербайджане

24 декабря 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С участием местных и иностранных наблюдателей и при активности избирателей 23 декабря 2019 года в Азербайджане состоялись очередные свободные, демократические и прозрачные выборы в органы самоуправления.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в связи с прошедшими муниципальными выборами.

Отмечается, что партия "Ени Азербайджан" с лозунгом «для народа», приняла успешное участие во всех этапах избирательной кампании.

"При каждой районной и городской организации были созданы избирательные штабы, в соответствии с требованиями избирательного законодательства, в Центральной избирательной комиссии и каждом избирательном округе были назначены зарегистрированные в ЦИК уполномоченные представители партии «Ени Азербайджан», а также более пяти тысяч наблюдателей в ЦИК, избирательных округах и участках по всей стране.

В соответствии с решением партии «Ени Азербайджан», были выдвинуты более 14 тысяч кандидатур в существующие в Азербайджане 1606 муниципалитетов. Молодежь и женщины занимают особое место среди кандидатов партии «Ени Азербайджан».

Партия «Ени Азербайджан» под лозунгом «Для народа» в рамках агитационной кампании муниципальных выборов провела многочисленные встречи с избирателями во всех регионах страны и в каждом муниципалитете. Эти встречи еще раз подтвердили, что граждане Азербайджана поддерживают кандидатов, выдвинутых партией «Ени Азербайджан», - говорится в сообщении ПЕА.

Как отмечает правящая партия, до и во время муниципальных выборов радикальная оппозиция традиционно предпринимала безуспешные попытки очернить выборы, поставить под сомнение их роль в структуре местного самоуправления. Однако интерес населения к выборам и большая общественная активность еще раз доказали, что они больше не могут идти в ногу с обществом и полностью потеряли свою популярность среди народа.

"По предварительным данным, предоставленным многочисленными наблюдателями нашей партии, мы можем сказать, что ПЕА получила полную поддержку избирателей и на этих выборах. Эта вера исходит из успешных реформ, реализуемых Президентом Ильхамом Алиевым, последовательно осуществляемых прогрессивных социальных проектов и растущего авторитета нашей страны в регионе и мире. Считаем, что очередные муниципальные выборы, состоявшие 23 декабря, будут способствовать еще большему развитию избирательной демократии в нашей стране", - говорится в сообщении.

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