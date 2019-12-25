Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центральной бульварной улицы в «Баку Белый город» (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 24 декабря Президент Азербайджана Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии Центральной бульварной улицы в "Баку Белый город", ознакомились с завершенным в основном Парковым кварталом и дали старт благоустройству парка.

Как передает Trend, инфраструктура, созданная в последние годы в рамках проекта "Баку Белый город", обеспечивая удобство и безопасность людей, придает облику столицы дополнительную красоту. Некоторые из 10 универсальных кварталов городского типа, предусмотренных в генеральном плане проекта "Баку Белый город", основа которого была заложена 24 декабря 2011 года Президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой, уже переданы в пользование. В настоящее время в новом Парковом квартале проекта "Баку Белый город" завершились благоустройство и инфраструктурно-коммуникационные работы. В современном квартале, состоящем из жилых домов, школы и детского сада, бизнес-центра, административного государственного здания, подземных автостоянок и крупного паркового комплекса, создаются все условия для удобства жильцов, прокладываются новые дороги.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов и исполнительный директор проекта "Баку Белый город" Руслан Садыхов проинформировали главу государства и первую леди о проделанной на территории работе.

Было отмечено, что в рамках строительно-монтажных работ в Белом городе проделана работа для соединения Центральной бульварной улицы шириной 37 метров и протяженностью 2 километра с проспектом Нобеля.

Глава государства и первая леди также ознакомились с планом благоустройства и расширения расположенного здесь парка.

Исполнительный директор проекта "Баку Белый город" Руслан Садыхов проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проделанной и предстоящей работе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие Центральной бульварной улицы "Баку Белый город".

Глава государства Ильхам Алиева, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посадили деревья в парке, дав старт работам по благоустройству.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с Парковым кварталом.

Было сообщено, что уже несколько лет часть Центральной бульварной улицы, выходящая на круг на улице Хагани Рустамова, сдана в эксплуатацию. Окружающие улицу парижские дома, установленные здесь скульптуры и декоративные оливковые деревья, возраст которых измеряется столетиями, украшают территорию.

Площадь фонтанов и Центральная парковая улица, разделяющая кварталы Центрального парка, пересекаются с двухкилометровой беспрепятственной прогулочной полосой Белого города, здесь возводятся высокие пешеходные переходы. Улица также обеспечивает переход к грандиозному комплексу Knighstbridge Residence, спроектированному на западе территории Паркового квартала в лондонском архитектурном стиле, на востоке к Большому парковому комплексу и двадцатиэтажным современным зданиям. В соответствии с современными городскими трендами разработан и реализован специальный проект развязок для обеспечения безопасного движения автомобилей, пешеходов и велосипедистов на пересечении Центральной бульварной улицы и проспекта Нобеля. На этой развязке предусмотрены полосы для пешеходов и велосипедистов, дорожные знаки, защитные тумбы.

На очередном этапе планируются регулирование пересечения Центральной бульварной улицы с проспектом Нобеля с помощью светофора, соединение ее с Бульварной дорогой и обеспечение движения автомобилей по этой улице напрямую до Прибрежного квартала и бульвара Белый город. Центральная бульварная улица украшена особыми деталями, отражающими неповторимый стиль Белого города, - на тротуарах шириной 11 метров созданы озеленение, пандусы для колясок, название улицы отражено на тротуарах каменными знаками, устанавливаются дорожные знаки и карты, образцы искусства, сооружены пешеходные переходы и специальные места стоянок для автомобилей.

На новосозданной полосе озеленения восстановлены и сохранены установки двукратной очистки керосина, впервые примененной в Баку в 1863 году. В созданных здесь зеленых зонах отдыха посажены чинары, оливы, пальмы, сосны, кипарисы и другие деревья. Кроме того, сюда перенесены деревья, которые годами росли на территории Белого города, им дана вторая жизнь. В знак уважения к историческому наследию Черного города здесь восстановлены самые передовые в XIX веке установки по очистке керосина, опорные стены, окружавшие нефтяные резервуары в конце XIX-начале ХХ веков, и павильон, обеспечивающий подачу чистой воды населению в 1890-1940-х годах. Сохранена также опорная стена, окружавшая нефтехранилища, относящиеся к XIX веку, вдоль стены проложен пешеходный переход к Олимпийскому кварталу. В новосозданной полосе озеленения создан комплекс переходных ступеней к парку, установлен памятный гранитный камень с информацией об историии и показателях проекта.

Президент Ильхам Алиев был подробно проинформирован о поэтапной работе в Белом городе, специально спроектированных домах по Нобелевскому проспекту. Было отмечено, что здесь установлены произведения искусства, созданные местными и зарубежными мастерами, и эта работа будет продолжатся. Кроме того, была представлена информация об инфраструктурной работе, проделанной в Олимпийском квартале, в том числе дороге шириной 80 метров, которая соединит в дальнейшем проспекты Нобеля, Бабека, Гейдара Алиева, улицу Зии Буниятова и построенные в будущем бульварные улицы, других инфраструктурных проектах. Было отмечено, что в Белом городе планируется строительство офисов, жилых, административных государственных зданий, парков и других строений.

Выразив удовлетворение проделанной работой, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

- Ежегодно мы по традиции знакомимся с работой, проделанной со дня закладки фундамента Белого города, и намечаем планы на будущее. Работа, проделанная в 2019 году, находится на высоком уровне, я одобряю ее. Все намеченные планы должны быть претворены в жизнь и в 2020 году, в том числе дорожная инфраструктура. Необходимо представить инвесторам новые предложения, чтобы они охотнее вкладывали средства в продолжение и завершение строительства Белого города. Поздравляю вас с проделанной работой, желаю новых успехов. Спасибо.

Исполнительный директор проекта "Баку Белый город" Руслан Садыхов выразил главе государства признательность за высокую оценку проделанной работы и поздравил его с днем рождения.

В заключение была сделана фотография на память.

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