Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)

30 декабря 2019 01:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря в Международном центре мугама была представлена концертная программа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

На концерте присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На вечере в исполнении народного артиста Азербайджана, известного пианиста Мурада Гусейнова прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Были исполнены «Лунный свет» Клода Дебюсси, «Посвящение» Роберта Шумана и Ференца Листа, «Сонатина» Мориса Равеля, «Ноктюрн», «Полонез», «Вальс» Фредерика Шопена, «Прелюдия» Васифа Адыгезалова, «Прелюдия-Скерцо» Адиля Бабирова.

Народный артист Мурад Гусейнов исполнил произведение «Румынские танцы» для фортепиано и скрипки Белы Бартока вместе с дирижером Джавадом Тагизаде (скрипка).

В заключение концерта Мурад Гусейнов, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде, Джавад Тагизаде (скрипка) и Сеймур Гасанов (аккордеон) исполнили отрывки из известных произведений.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
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