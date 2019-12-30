Евгений Михайлов: Президент Азербайджана направил месседж на продолжительную дружбу с Россией

30 декабря 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Россия-24».

В интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с двусторонними азербайджано-российскими отношениями и другими темами.

Известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов в комментарии Trend, назвал данный факт однозначным показателем успеха в двусторонних отношениях, имеющих тенденцию дальнейшего роста в будущем.

«Прежде всего, хотелось бы отметить в интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому телевидению абсолютно позитивную позицию на долгие годы межгосударственных отношений.

Глава азербайджанского государства отметил пять дорожных карт, которые будут развиваться совместными усилиями. Лидер страны заявил о крупнейших инвестиционных проектах с участием Газпромбанка, открытии фармацевтической компании со стопроцентным российским участием, продукция которой необходима Азербайджану.

Президент Азербайджана отметил, что на многие предложения со стороны Баку, Москва отвечает абсолютным взаимопониманием и готовностью их поддержать. Могу с уверенностью предположить, что всё это стало возможным благодаря личной дружбе между нашими лидерами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которая зиждется прежде всего, на столетиях добрососедства и совместного проживания в едином пространстве. С особой гордостью лидер Азербайджана заявил о том, что в 2020 году будет проведён крупнейший форум российско - азербайджанской молодёжи, что говорит прежде всего о том, что готовится задел дружбы и партнерства на долгие годы

Контакты между молодыми — это залог того, что между нашими странами никогда не будет острых моментов в межгосударственных отношениях. Если резюмировать вкратце, то интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева в преддверии Нового Года явилось как бы и поздравлением россиянам и посылом на долгую дружбу.

Отношения между Россией и Азербайджаном идут только по нарастающей. Взаимовыгодное партнерство в военной и политической сфере, которое мы наблюдаем особенно в последнее десятилетие, еще больше сближает наши страны. Совместные заявления Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина о нерушимом партнерстве и общих взглядах на борьбу с террором говорит о том, что отношения между нашими странами будут крепнуть и развиваться и в обозримом будущем», - резюмировал российский эксперт.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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