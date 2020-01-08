Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Хикмет Гаджиев находится с визитом во Франции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в среду Trend.

"В рамках визита во Францию у меня была возможность встретиться с коллегами из Елисейского дворца и МИД Франции. Существуют широкие возможности для поднятия на качественно новый уровень связей, опирающихся на политический диалог и дружбу", - написал Гаджиев.

Согласно сообщению, в ходе встреч обсуждались экономические реформы в Азербайджане, энергетический сектор, армяно-азербайджанский конфликт, азербайджано-французские связи, региональные отношения, взаимоотношения Азербайджана со странами Евросоюза и Ближнего Востока.

(Автор: Эльдар Джанашвили.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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