Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)

8 января 2020 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Хикмет Гаджиев находится с визитом во Франции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в среду Trend.

"В рамках визита во Францию у меня была возможность встретиться с коллегами из Елисейского дворца и МИД Франции. Существуют широкие возможности для поднятия на качественно новый уровень связей, опирающихся на политический диалог и дружбу", - написал Гаджиев.

Согласно сообщению, в ходе встреч обсуждались экономические реформы в Азербайджане, энергетический сектор, армяно-азербайджанский конфликт, азербайджано-французские связи, региональные отношения, взаимоотношения Азербайджана со странами Евросоюза и Ближнего Востока.

(Автор: Эльдар Джанашвили.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
Новости по теме
Франция усилит защиту своих военных в Ираке
Европа 00:43
Макрон провел телефонные переговоры с Роухани
Европа 7 января 22:22
Франция выступила за продолжение операций антитеррористической коалиции в Ираке
Арабские страны 6 января 03:58
Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
Европа 5 января 12:18
Антитеррористическая прокуратура ведет расследование нападения на людей в пригороде Парижа
Европа 4 января 23:47
Президенты Франции и Ирака провели телефонные переговоры
Европа 4 января 21:04
Лента новостей
Грузия увеличила экспорт ягод
Бизнес 17:11
Долг "Азеристиликтеджхизат" ПО "Азеригаз" полностью погашен
Энергетика 17:06
В АФФА учреждена новая важная должность
Общество 16:57
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормуз
Арабские страны 16:56
Борис Джонсон осудил авиаудары Ирана по базам США в Ираке
Европа 16:52
В Азербайджане применен новый метод получения удобрений
Экономика 16:48
Мазахир Панахов: Кандидат сам должен предоставлять информацию о своем имуществе
Политика 16:47
В Азербайджане увеличится производство коньяка
Бизнес 16:41
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением его на должность председателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству (ФОТО)
Политика 16:36