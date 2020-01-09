Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет будто ЕС отказался отправлять наблюдателей в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Утверждения радикальной оппозиции о том, что якобы ЕС отказывается отправлять наблюдателей в Азербайджан, полная ложь и выдумка, сказал в четверг Trend глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

«Они вновь поднимают вопросы, которые совершенно не отражают реальности, потому что организации и страны, которым Азербайджан направил приглашения в связи с наблюдением выборов, дали свое согласие, и будут наблюдать за выборами, причем, в полном составе. Выборы будут наблюдать ПАСЕ, ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, а также другие международные организации и группы», - сказал Сеидов.

По его словам, существует щепетильный момент, которым по максимуму пытается воспользоваться радикальная оппозиция.

«Дело в том, что наблюдательная миссия прибывает тогда, когда есть официальное письменное приглашение со стороны государства. Однако Азербайджан не член ЕС и не имеет делегации в Европарламенте. Поэтому Азербайджан не направил приглашение ни в ЕС, ни в Европарламент. Естественно, что без приглашения ЕС и Европарламент не может направить делегацию для наблюдения за выборами», - подчеркнул глава комитета.

Сеидов добавил, что решение ЕС не надо истолковывать неправильно: «В структуре просто говорят, что если кто-то хочет участвовать в качестве наблюдателя от ЕС, то это его личное дело. Нас не приглашали, поэтому отправить делегацию не можем. Однако преподносить это так, будто Европарламент отказывается наблюдать за выборами в Азербайджане, полная провокация, и это умышленно преподноситься в такой форме. Потому что радикальная оппозиция пытается создать впечатление якобы если ЕС не участвуют в выборах в качестве наблюдателя, то никто не собирается участвовать. Наоборот, все структуры и государства, которым Азербайджан отправил приглашения, заинтересованы в участии, и хотят отправить наблюдательную миссию в Азербайджан. Поэтому утверждения радикальной оппозиции не более как выдумка и ложь».

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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