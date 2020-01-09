Обнародованы названия азербайджанских СМИ в рамках платной предвыборной агиткампании

9 января 2020 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стали известны СМИ, которые будут вести платную предвыборную агитационную кампанию в рамках внеочередных парламентских выборов, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, передает в четверг Trend со ссылкой Центральную избирательную комиссию.

Согласно информации, для проведения платной предвыборной агитационной кампании обратились свыше 40 СМИ. Частные телеканалы не будут участвовать в данном процессе.

С полным списком СМИ можно ознакомиться по ссылке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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