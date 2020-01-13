БАКУ /Trend/ - Член правления сети кинотеатров "Cinema Plus" Заур Дарабзаде зарегистрирован кандидатом в депутаты.

Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Дорогие друзья, хочу поделиться с Вами очень важной новостью. Сегодня моя кандидатура была зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты. Уважаемые жители избирательного округа, с 17 января Вы будете свидетелями очень интересной избирательной кампании! ", - отметил З.Дарабзаде.

Кандидатура Заура Дарабзаде была зарегистрирована Насими-Сабаиловским избирательным округом №23.

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