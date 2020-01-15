Севиндж Фаталиева: 2019 год вошел в историю Азербайджана как год развития и прогресса

15 января 2020 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Минувший 2019 год ознаменовался важными успехами как во внешней политике, так и во всех иных сферах.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Фаталиева. По ее словам, говоря о важных событиях минувшего года, следует особо отметить VII Cаммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Приняв этот Саммит на самом высоком уровне Азербайджан внес весомый вклад в развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами.

С другой стороны, XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, проведенный в Баку 25 и 26 октября, стал важным событием не только для Азербайджана, но и для всего мира. В рамках мероприятия, единогласным решением стран - членов Движения Азербайджан был избран председателем в течение ближайших трех лет.

В то же время, в прошлом году в Азербайджане была проведена сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в рамках которой Дворец шекинских ханов, центральная часть города Шеки были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказала Фаталиева.

Она подчеркнула, что 2019 год был насыщенным также с точки зрения зарубежных визитов.

"В течение года страну посетили главы государств и правительств свыше 40 стран мира, Президент Азербайджана провел с ними встречи в разносторонних форматах.

В целом, за прошедший год Азербайджан развивался по всем направлениям, успешно реализовался курс внешней политики, были полностью обеспечены государственные и национальные интересы. Благодаря дальновидной политике и мудрому руководству Президента Ильхама Алиева, минувший 2019 год вошел в историю Азербайджана как год развития и прогресса", - подытожила Севиндж Фаталиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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