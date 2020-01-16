Али Асадов утвердил план мероприятий по исполнению поручений Президента Азербайджана

16 января 2020 21:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утвержден "План мероприятий по обеспечению исполнения поручений, вытекающих из совещания под председательством Президента Азербайджана, посвященного итогам 2019 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров, соответствующее распоряжением подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно распоряжению, предусмотренным в Плане мероприятий исполнителям поручено обеспечить выполнение соответствующих мероприятий в установленные сроки, и проинформировать Кабинет Министров Азербайджана о проделанной работе.

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