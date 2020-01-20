Посол Франции выразил соболезнования азербайджанскому народу

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 30-летней годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает в понедельник Trend, публикация об этом размещена на официальной странице в Facebook посольства Франции в Азербайджане.

"В День 30-летней годовщины трагических событий января 1990 года выражаю глубокие соболезнования азербайджанскому народу, мы с вами в наших думах, в особенности с теми, кто потерял своих близких, членов семьи и друзей", - говорится в публикации.

Напомним, что части советской армии, без объявления чрезвычайного положения были введены в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года. В результате было жестоко убито 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 безвинных гражданских лица, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, был незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, который хранится в памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

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