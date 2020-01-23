Мазахир Панахов обратился к партиям, желающим участвовать в выборах

23 января 2020 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно Избирательному кодексу, бюллетени должны быть подготовлены не позже, чем за 10 дней до дня выборов. Мы приступим к этому процессу в ближайшие дни.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов. В своем выступлении он предупредил политические партии.

"В качестве кандидатов зарегистрированы и представители различных партий, которые указали свою партийную принадлежность. Согласно требованию законодательства, если они будут исключены из партии или их членство будет аннулировано, то партия должна официально уведомить об этом ЦИК. В таких случаях, такие кандидаты как в базе ЦИК, так и в бюллетенях отмечаются как беспартийные. Некоторые партии отправили Комиссии такую информацию. Остальные также должны сделать это до следующего заседания ЦИК", - сказал Мазахир Панахов.

Напомним, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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