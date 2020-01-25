Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Австралии (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Генерал-губернатору Австралии Дэвиду Джону Харли.

"Уважаемый господин Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня Австралии.

Верю, что развитие дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Австралийским Союзом и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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