Азербайджан сегодня входит в высший регистр стран мира - грузинский эксперт

27 января 2020 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев - прагматик, который во внешней политике Азербайджана не разделяет спортивный принцип "главное - не победа, а участие".

Об этом сказал Trend грузинский политолог Арно Хидирбегишвили.

Эксперт отметил, что в предновогодних интервью азербайджанским и российским СМИ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан не будет участвовать в различных международных организациях и союзах лишь для того, чтобы кому-то понравиться:

"Главным критерием для азербайджанского лидера является практическая польза, которую можно извлечь для азербайджанского народа из любого проекта. Поэтому участие Президента Азербайджанской Республики во Всемирном экономическом форуме в Давосе было продиктовано конкретными целями, которых он намерен достичь во время деловых встреч с некоторыми из 45 глав государств и руководителями крупных компаний".

По его словам, Азербайджан представлял высокий интерес для большинства участников Форума по многим понятным причинам:

"Дело в том, что на фоне политической и экономической стагнации, в которой сегодня пребывает Армения, а также политической нестабильности в Грузии, Азербайджан стал безусловным лидером и в регионе, и за его пределами. Главную роль в этом сыграла стабильность, достигнутая благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, создавшему современную модель национального государства, полностью ориентированного на благосостояние своих граждан. И, конечно же, определяющую роль тут сыграло участие Азербайджана в трансконтинентальных магистральных трубопроводах, нефтегазовые сокровища Каспия, выход на Чёрное море, новая железная дорога Баку - Тбилиси - Карс и стратегическое партнёрство одновременно с Россией, Турцией, Грузией, ЕС и странами Евразийского экономического союза.

На сегодняшний день Азербайджан, являясь стратегическим партнёром Грузии и Турции, стал главным транзитным коридором между Востоком и Западом, взяв на себя, тем самым, функции Грузии.

После того, как роль Азербайджана резко возросла среди стран нефтяного сектора и в плане грузоперевозок (а роль морских портов в Грузии снизилась из-за конфликта с Россией и событий на Украине), Президент Ильхам Алиев пошёл дальше, не уподобляясь странам ОПЕК, эксплуатирующим лишь свои природные богатства. Это подтвердили встречи Ильхама Алиева в Давосе - инновационные технологии, банковский сектор, инвестиции в социальные, экономические, демографические, климатические, промышленные и технологические проекты и много другое находятся среди приоритетов главы современного Азербайджана".

Арно Хидирбегишвили считает, что Азербайджан вызывает обоюдный интерес по понятным причинам - это самодостаточная страна, самостоятельно решающая все свои вопросы, не требующие предварительного согласования в Вашингтоне или в Москве (как в случае с Арменией):

"Из этого складывается и политический статус Азербайджана - страны, входящей сегодня в высший регистр стран мира. "Ни Европа, ни Америка, ни осторожная в таких случаях Россия - не позволяют себе критиковать Азербайджан и это большая победа Президента Ильхама Алиева, как государственного деятеля и лидера своей страны", - добавил грузинский эксперт.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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