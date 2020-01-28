Саморазоблачение Никола Пашиняна - в Армении задержан активист "Антисороса"

28 января 2020 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Издавна ходят слухи, что Никола Пашиняна, пришедшего к власти в Армении в результате "бархатной" революции, поддерживает Фонд Сороса, учрежденный американским бизнесменом Джорджем Соросом. Об этом говорили не только в Армении, но и многие международные аналитики. С этой точки зрения, очевидно какие силы на самом деле стояли за уличными шествиями, незаконными митингами и другими массовыми акциями Пашиняна в 2018 году.

Очередное событие, подтверждающее вышесказанное, произошло сегодня. Так, по поручению правительства Пашиняна полиция Армении задержала в Ереване активиста "Антисороса" - руководителя оппозиционного политического и общественного движения "Вето" Нарека Маляна.

Видеозапись задержания Маляна недалеко от своего офиса была опубликована в Facebook сотрудниками отдела армянской полиции по борьбе с организованной преступностью.

Малян известен в стране как активный борец против деятельности Фонда Сороса в Армении. На самом деле арестом этого человека, Пашинян вновь демонстрирует, слухи о его связях с Соросом далеко не беспочвенны. Очевидно, что главе правительства Армении необходимо возродить свое слабеющее влияние. Однако, в Армении наблюдается рост конкуренции среди политической элиты. По сравнению с 2018 годом рейтинг Пашиняна ощутимо упал. Вопреки обещаниям правительства Армении об экономическом росте на уровне 7,5 - 7,9 процента в 2019 году, рост безработицы и непрекращающийся отток населения за рубеж говорят об обратном. В Армении вновь зреет смута, вскоре могут грянуть новые протесты и смести играючи шаткую власть Пашиняна.

(Автор: Алпер М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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