В Баку пройдет внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета

30 января 2020 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку шестого февраля состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметим, что 13-14 октября 2019 года в Баку прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). 15-16 октября состоялся VII Саммит Тюркского совета.

Напомним, что Тюркский совет был учрежден лидерами Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана третьего октября 2009 года в Нахчыване. Его целью является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

(Текст: Турал Гараджаев)

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