Грузинский наблюдатель: Азербайджанский народ спокойно голосовал

БАКУ/Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане проходят в спокойной обстановке, сказала Trend основатель и директор грузинского Медиа центра МТАВАРИ Эка Гулуа.

“С восьми часов утра я посетила 7-8 избирательных пунктов. Народ спокойно голосовал, все были довольны. Все говорят, что они довольны правительством”, отметила она.

По ее словам, она никогда не видела настолько демократичной предвыборной обстановки.

Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии (GAMK) Али Бабаев, в свою очередь, отметил, что кадровая политика Азербайджана в последнее время значительно изменилась, молодежь все более активно принимает участие в управлении, необходимо было осуществить изменения и в составе парламента.

“До сих пор не было каких-либо нарушений ни при проведении предвыборной кампании, ни во время самих выборов. Сегодня мы посетили около 10 избирательных пунктов и мы продолжаем наши наблюдения”, сказал он.

По его словам, с утра, из-за холодной погоды, избирателей было меньше, но затем - во второй половине дня их число увеличилось.

“Из Грузии присутствуют около 15 журналистов, депутаты парламента Грузии, представители ЦИК Грузии. Для Азербайджана проведение подобных демократических, прозрачных выборов является большой победой, это будет способствовать еще большому процветанию страны”, - отметил Бабаев.

Сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

По 125 избирательным округам страны действуют 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Тамилла Мамедова.)

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