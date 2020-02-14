Посол Азербайджана в Швейцарии встретилась с президентом парламента этой страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации Ханум Ибрагимова встретилась с председателем Национального совета (конгресса) нижней палаты парламента Швейцарии Изабелл Море. Следует отметить, что председатель Национального совета является человеком с самым высоким рейтингом в Швейцарии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.

На встрече посол отметила, что межпарламентские связи играют важную роль в развитии швейцарско-азербайджанских отношений. В то же время было выражено удовлетворение тем, что одна из немногих групп дружбы, действующих в швейцарском парламенте, является группа дружбы с Азербайджаном.

Посол Х. Ибрагимова коснулась и первой презентации об Азербайджане, которая будет организована посольством для членов обеих палат на мартовской сессии парламента Швейцарии, и поблагодарила спикера парламента за предоставленную возможность. Было отмечено, что в виду того что швейцарские парламентарии получают информацию об Азербайджане в основном из прессы, предоставление точной и полноценной информации парламентариям имеет большое значение для нашей страны.

Х. Ибрагимова проинформировала своего собеседника о парламентских выборах, которые состоялись 9 февраля текущего года, и подчеркнула, что эти выборы отражают волю народа, и что борьба более 1300 кандидатов за 125 мест в парламенте ясно свидетельствует об общественном интересе к выборам и прохождении выборов в конкурентной среде. Кроме того, было доведено до сведения собеседника что, как и на парламентских выборах в Швейцарии состоявшихся в октябре 2019 года, в результате выборов в Азербайджане 30% парламента было обновлено, а также что 20% нового парламента будет состоять из женщин.

Стороны также обсудили двусторонние экономические и политические отношения между Азербайджаном и Швейцарией, структурные реформы, проводимые в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева, а также обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту.

Ссылаясь на международный престиж Азербайджана, Х. Ибрагимова сообщила что Азербайджан признаваемая другими странами в качестве надежного партнера, возглавляет такие организации, как Движение неприсоединения и ГУАМ. И.Море выразила удовлетворение достижениями Азербайджана и пожелала нaщей стране успехов в дальнейшей деятельности.

(Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Ровшан Гусейнов)