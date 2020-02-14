Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил Президенту Сербии Александру Вучичу поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружеский сербский народ с национальным праздником Республики Сербия и передаю наилучшие пожелания.
Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия всегда будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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