Бахруз Гулиев: За попытками незаконного пикета в Баку стоят радикалы по заказу внешних сил

БАКУ/Trend/ - К сожалению, называющие себя оппозицией некоторые радикалы будто ожидают подходящего момента для создания противостояния в стране, целенаправленно пытаются создать хаос среди народа. Такие шаги носят сугубо провокационный характер.

Об этом в воскресенье сказал Trend главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев.

"Накал страстей в ходе избирательных процессов - естественное явление. Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аннулировала итоги голосования по четырем округам, а обращения по некоторым были отправлены для расследования в соответствующие окружные избирательные комиссии, определенные группы, не дожидаясь итогов расследований, попытались провести перед административным зданием ЦИК незаконный пикет, чем и доказали, что выполняют заказы внешних сил", - отметил Бахруз Гулиев.

По его словам, ЦИК рассматривает поступившие обращения, виновные несут наказание, а итоги аннулируются.

"В таком случае попытки радикальных групп не обоснованы. Это не оппозиционность, и не проявление недовольства результатами выборов. Эти попытки - выполнение миссии по заказу", - уточнил Бахруз Гулиев.

Напомним, что, проигнорировав предупреждения официальных властей, группа лиц вчера в 15:00 попыталась собраться перед административным зданием Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили в Главном управлении полиции Баку, сотрудники полиции пресекли попытку, и эти лица были выведены с территории. В ходе действий полиции никаких правонарушений не зарегистрировано, задержанных и пострадавших нет.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)