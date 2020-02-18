В Баку проходит первое заседание Каспийской школы волонтерства «Меридианы доброй воли» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит первое заседание в рамках межгосударственного проекта "Каспийская школа волонтерства "Меридианы доброй воли", реализуемого российским Политологическим центром "Север-юг" при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщает Trend, проект направлен на налаживание связей между представителями молодёжных волонтерских организаций и движений государств Каспийского региона для реализации и масштабирования совместных проектов в сфере волонтерства (добровольческой деятельности).

Отметим, что первое заседание школы проходит в Азербайджане, где 2020 год объявлен Годом волонтёров.

Партнёрами проекта выступают АМИ Trend, Baku Network и Пресс-клуб "Содружество".

Участниками проекта стали представители Азербайджана, Казахстана и России - молодые люди, вовлеченные в волонтерскую деятельность, руководители и активисты добровольческих организаций и движений, студенты, имеющие опыт практической деятельности в волонтерских акциях и проектах, а также инициаторы креативных идей, успешно прошедшие отбор в ходе проведённого открытого Конкурса лучших социально значимых проектов в сфере волонтерства.

Открыла заседание исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова. Затем гостей поприветствовала заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью Центра экологического воспитания и практики министерства образования Азербайджана Саира Мамедова. Далее слово было передано главе Республиканского центра экологического воспитания и практики министерства образования Азербайджана Фирузе Султанзаде.

Также с приветственными речами выступили руководитель Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров и начальник финансового и правового отдела "Formula 1 Baku Grand prix" Эльчин Сафаров.

Эльхан Алескеров в своей речи отметил, что волонтерство - это один из наиболее успешных форматов совместной деятельности гражданина, общества и государства, объединяющий людей вокруг единых намерений. Волонтерство также является школой патриотизма, примером привязанности и служения своему народу, государству, национально-духовным ценностям.

Напомним, что рабочей программой заседания предусмотрено проведение тренингов, мастер-классов и дискуссионных панелей, на которых будет рассмотрен и обсужден передовой опыт волонтерской деятельности в различных сферах в государствах Каспийского региона.

Слушатели школы также получат возможность освоения навыков, практик и компетенций, которые в перспективе будут способствовать более активной самоорганизации добровольцев в различных сферах деятельности и служить успешному решению региональных задач в сфере общественной дипломатии, развития гуманитарных связей и межкультурного диалога.

С учетом того, что 2020 год – год 75-летнего юбилея Великой Победы, большое внимание в программе мероприятий будет уделено добровольческой деятельности в деле сохранения исторической памяти о Второй мировой войне и утверждения значимости Великой Победы, добытой единством народов бывшего Советского Союза.

Также в рамках форума пройдет презентация и церемония награждения победителей регионального Конкурса лучших социально значимых проектов в сфере волонтерства «Меридианы доброй воли».

Первое заседание Каспийской школы волонтерства завершится 19 февраля.

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