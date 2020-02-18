У Азербайджана выгодное стратегическое расположение - фактически ключ в Европу - политологи

БАКУ/Trend/ - У Азербайджана выгодное стратегическое расположение - это фактически ключ в Европу, об этом сказал Trend казахстанский политолог Ислам Кураев.

Он отметил, что на площадке прикаспийских государств у Азербайджана больше рычагов влияния на ту или иную ситуацию и поэтому азербайджанские дипломаты имеют хорошую возможность себя проявить в отстаивании интересов своего государства.

По его словам, сотрудничество прикаспийских стран позволит открыть новые возможности для каждой страны: "В первую очередь, сотрудничество принесет странам экономические дивиденды. Кроме того, для некоторых государств сотрудничество - это защищенный военно-стратегический тыл. В целом, каждый найдет для себя положительные моменты".

Политолог считает, что для успешного взаимодействия, опыта и взаимного доверия между прикаспийскими государствами достаточно: "Доверие между странами определённо есть, несмотря на то, что каждая страна отстаивает свои государственные интересы. В любом случае, Казахстан и Азербайджан чувствуют себя более комфортно, чем прочие страны, которые пытаются лоббировать исключительно свои интересы.

Говоря о приоритетных направлениях экономического сотрудничества, эксперт отметил, что возможностей создать что-то феноменальное очень много, однако, единственным оптимальным вариантом для всех он считает прокладку по дну Каспия трубопровода, который соединится с TANAP и Баку-Джейхан. По его мнению, это будет экономический прорыв, особенно для Казахстана, а Азербайджан в данном случае будет иметь дивиденды от торговых пошлин".

В заключении Ислам Кураев сказал, что обе страны стали логистическим хабом в рамках проекта Западная Европа - Западный Китай, и мы имеем возможности расширить спектр влияния на эти процессы и создать выгодные условия для транспортировщиков.

В свою очередь руководитель сектора изучения мировой экономики и евразийских интеграционных процессов Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" Алексей Чекрыжов считает, что наиболее перспективными отраслями взаимодействия "Каспийской пятерки" видится совместная реализация транспортно-логистических проектов и программ. Сюда же, по его словам, можно отнести и сопряжение подобных инициатив с крупными транснациональными проектами торгово-экономического характера (ЕАЭС, ЭПШП и другими): "Немаловажной отраслью взаимодействия "Каспийской пятерки" можно назвать нефтегазовую и смежные отрасли. Так или иначе, важность диверсификации экономик России, Казахстана и Азербайджана не отрицает необходимости наращивания темпов геологоразведки, разработки новых месторождений и последующего интенсивного развития нефте- и газодобычи (модернизации отраслей). Разумеется, в каспийской акватории реализовывать подобные задачи легче совместными усилиями".

По его мнению, взаимодействие между странами длится не только в период суверенитета государств, его основа была заложена ещё во времена единого пространства СССР. Что касается степени доверия между странами, Алексей Чекрыжов отметил недавний кейс о принятии Конвенции о статусе Каспийского моря: "Несмотря на некоторые противоречия, ранее возникавшие вокруг правового статуса Каспия, стороны пришли к консенсусу. Это уже является очень хорошим индикатором взаимного доверия "пятерки"".

Как сказал эксперт, потенциала, чтобы развивать регион Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой у государств в избытке. Однако, как он считает, сторонам предстоит его раскрыть.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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