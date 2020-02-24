Российский эксперт о биологической угрозе Армении для всего региона (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Армения продолжает свою деструктивную политику в отношении соседей и особенно против Азербайджана, Турции и России.
В очередном выпуске авторской передачи «Журналистские расследования Евгения Михайлова» известный российский эксперт и телеведущий сообщает о биологической угрозе из Армении, расценивает ее как огромную проблему для всего региона.
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