Президент Ильхам Алиев наградил Тахира Рзаева орденом "Шохрат"
Политика 24 февраля 2020 15:52 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Тахира Муса оглу Рзаева орденом "Шохрат" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
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