Трагедия XX века: минуло 28 лет со дня Ходжалинского геноцида

Политика 26 февраля 2020 00:01 (UTC+04:00)
Трагедия XX века: минуло 28 лет со дня Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Минуло 28 лет со дня Ходжалинского геноцида.

26 февраля 1992 года армянские военные подразделения осуществили акт геноцида в городе Ходжалы, где проживало семь тысяч человек.

Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, 1000 мирных жителей разного возраста стали инвалидами в результате полученных пулевых ранений. Были убиты 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, восемь семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

Все это было осуществлено армянскими военными с особой жестокостью и немыслимым зверством. В нападении на город также участвовали второй батальон 366-го полка советской армии под командованием майора Сейрана Оганяна, третий батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба первого батальона Валерий Читчян и свыше 50 армянских офицеров и прапорщиков полка (из следственных материалов об оккупации Ходжалы).

Часть жителей, пытавшихся спастись бегством, была убита в заранее организованных засадах. По информации российского правозащитного центра "Мемориал", за четыре дня только в Агдам из Ходжалы были доставлены трупы 200 азербайджанцев, зафиксированы факты надругательства над десятками трупов. В Агдаме была проведена судебно-медицинская экспертиза 181 трупа, в том числе трупов 13 детей, 130 мужчин и 51 женщины. Во время экспертизы было установлено, что причиной смерти 151 человека стали пулевые ранения, 20 человек - осколочные ранения, 10 человек были убиты ударами тупыми предметами. Правозащитным центром также был отмечен факт скальпирования живых людей.

Ходжалинский геноцид вошел в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц.

Необходимо отметить, что азербайджанский народ в течение 200 лет постоянно подвергался этнической чистке и политике геноцида со стороны армянских шовинистов. Азербайджанцы были изгнаны со своих исторических земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами, и все это сопровождалось массовыми убийствами, совершенными армянами. Изгнание азербайджанцев со своих историко-этнических земель продолжалось и в советский период. В 1948-1953 годах из Армении было депортировано 150 тысяч азербайджанцев, которые были размещены в Кура-Аразской низменности. А в 1988 году из Армении было изгнано 250 тысяч азербайджанцев, проживавших на своих исторических землях, и таким образом Армения превратилась в моноэтническое государство.

События, развернувшиеся вокруг Нагорного Карабаха с 1988 года, стремление армянских идеологов претворить в жизнь безумную идею "Армения от моря до моря" привели к разрушению сел, городов, смерти десятков тысяч невинных людей, изгнанию сотен тысяч азербайджанцев со своих исторических земель.

Армянское государство, вопреки всем международным нормам, пытается присоединить к себе Нагорный Карабах, демонстрируя при этом готовность к преступлениям и зверствам.

Ходжалинский геноцид, являющийся трагедией ХХ века, стал результатом этой агрессивной и преступной политики армян. Эта трагедия, произошедшая в конце ХХ века, является одним из тяжких преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми.

Какую цель преследовали армяне, выбирая своей мишенью город Ходжалы?

С одной стороны, они преследовали цель уничтожить в горной части Карабаха преграды стратегического значения, а с другой - армяне просто хотели полностью уничтожить Ходжалы - поселение, отражавшее исторические и культурные традиции азербайджанского народа с древних времен до современного периода.

Эта особая культура вошла в историю как Ходжалы-Гедабекская культура. Кромлехи, долмены, циклопические сооружения, курганы и другие памятники Ходжалы, а также различные предметы быта представляют собой образцы культуры, отражающие динамику развития человеческого общества. Уничтожение с использованием техники после армянской оккупации всех этих памятников культуры, Ходжалинского кладбища, считающегося одним из самых древних мест захоронения, будучи наглядным примером армянского вандализма, является актом насилия, направленным против мировой культуры.

Эпизоды Ходжалинского геноцида приводят в ужас. Жительница Ходжалы Антига, отказавшаяся произнести требуемые армянскими военными слова "Эти земли - часть Великой Армении", была сожжена заживо. Другая жительница Ходжалы Сария Талыбова рассказывала, что "четырем туркам-месхетинцам и трем азербайджанцам отрубили головы на могиле армянина. Затем еще двум азербайджанцам выкололи глаза".

Армяне скальпировали живых людей, отрезали головы и другие части тела, детям выкалывали глаза, вспарывали животы беременным женщинам. Во время атаки в Ходжалы были использованы запрещенные патроны калибра 5,45 и химическое оружие. Все это подтверждает факт нарушения Арменией протоколов Женевской конвенции и осуществления геноцида против мирного населения.

Совершение Ходжалинского геноцида с особой жестокостью привело в ужас русских, грузинских, английских, французских, немецких, американских журналистов, а также журналистов и публицистов из других стран.

Принятые в мире международные конвенции, общечеловеческие законы осуждают геноцид, подобный Ходжалинской трагедии, заявляют об их недопустимости.

Руководствуясь Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года, азербайджанский народ имеет все правовые основы для подачи иска в Международный суд ООН. Мир должен знать о том, что это преступление было совершено не только против азербайджанского народа, но и против всей мировой цивилизации.

Виновники геноцида должны ответить перед международным судом, это преступление не должно оставаться безнаказанным.

Военно-политическая агрессия Армении против Азербайджана должна быть осуждена мировой общественностью.

Международные организации, парламенты стран мира должны дать международную политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду – военному преступлению, совершенному Арменией на азербайджанских землях, как настоящему геноциду.

Напомним, что парламенты ряда стран приняли решение о признании Ходжалинского геноцида.

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