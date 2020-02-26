БАКУ/Trend/ - Трагедия в Ходжалы - одно из свидетельств жестокости и бесчеловечности армян, от которых содрогнулся весь мир, а боль от кровавой бойни, учиненной армянскими агрессорами в этом небольшом азербайджанском городе, до сих пор не утихает.

Об этом сказал Trend доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, академик Академии наук Украины Ариф Гулиев.

Он отметил, что Ходжалинский геноцид вошел в историю как один из самых страшных массовых террористических актов, совершенных армянскими экстремистами и шовинистами против азербайджанцев: "На протяжении двухсот лет азербайджанский народ последовательно подвергался этнической чистке и политике геноцида со стороны Армении, что подтверждают исторические факты. В результате агрессии со стороны армянских националистов азербайджанцы превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных со своих исторических земель. Армяне, живущие идеей о "великой Армении", выдвинутой в программе партии "Дашканцутюн", для того, чтобы добиться своих целей, с помощью иностранных покровителей осуществляли в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993-х годах террор и геноцид против азербайджанцев, реализуя политику этнической чистки".

По его словам, в начале ХХ века армянские националисты, расширив деятельность по реализации этой идеи, планомерно уничтожали и изгоняли проживающих на своих исторических землях азербайджанцев из родных краев: "В результате, в 1905-1906-х годах армяне учинили в Баку, Гяндже, Карабахе, Иреване, Нахчыване, Ордубаде, Шаруре-Дерелейезе, Зангезуре, Газахе и в других местах резню азербайджанцев: с особой жестокостью было истреблено население, сожжены и уничтожены города и села. Армянские вооруженные отряды опустошили в Шушинском, Зангезурском и Джебраильском уездах, Иреванском и Гянджинском губерниях более 200 населенных пунктов, где проживали азербайджанцы. Десятки тысяч наших соотечественников, изгнанных со своих родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Во второй половине 80-х годов ХХ века армяне, воспользовавшись создавшейся в СССР политической ситуацией, сразу же выдвинули открытую территориальную претензию против Азербайджана, в течение нескольких дней подвергли массовой депортации около 200 тысяч азербайджанцев, проживающих в Армении, а затем стали осуществлять массовый террор и кровопролития против азербайджанской общины Нагорного Карабаха. 1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР принял противозаконное постановление о воссоединении Нагорно-Карабахской автономной области с Арменией и, тем самым, продемонстрировал, что истинная суть нагорно-карабахской проблемы состоит в необоснованных территориальных претензиях против Азербайджана".

Ариф Гулиев сказал, что с начала 1992 года вооруженные силы Армении начали расширять агрессивную политику и один за другим оккупировали все населенные пункты в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, где проживали азербайджанцы: "За короткий срок были захвачены Ходжавенд, Джамилли, Мешели, Имарет-Гервенд и другие села, часть населения взята в плен, присвоено их имущество и скот. 15 января 1992 года была захвачена деревня Керкиджахан, 10 февраля – деревни Малыбейли, Гушчулар. В середине февраля армянские и советские военные группировки захватили селение Гарадаглы".

Он считает, что массовая резня, устроенная армянскими боевиками только в начале 90-х годов XX века в этих азербайджанских селах Карабаха и других, кровавые террористические акты, совершенные в Баку и других азербайджанских городах, наконец, Ходжалинский геноцид – это исторические преступления, которые навсегда останутся черным пятном на совести называющих себя "угнетенными и многострадальными" армян: ""Люди"", недавно находившиеся во власти в современной Армении, такие как Серж Саргсян (бывший президент), Сейран Оганян (бывший министр обороны), Роберт Кочарян (бывший президент) и десятки террористов непосредственно организовывали и участвовали в этнической чистке и истреблении азербайджанцев в Нагорном Карабахе, на оккупированных территориях Азербайджана".

Согласно его словам, многие свидетели Ходжалинской трагедии подтверждают, что в штурме города Ходжалы принимал участие 366-й мотострелковый полк бывшей советской армии: "В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года регулярные воинские формирования армянского государства с участием 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, расположенного в городе Ханкенди, напали на город Ходжалы, много месяцев находившийся в осаде, и за одну ночь сравняли его с землей. Необходимо отметить особую роль 366-го полка в трагедии Ходжалы. Он неоднократно принимал участие в обстрелах азербайджанских сел, а также города Шуши. И явным тому доказательством является то, что часть вооружения полка, в том числе и бронированная техника, после трагедии в Ходжалы была передана армянам для совершения дальнейших сепаратистских действий против Азербайджана. Штурм города начался с двухчасового артобстрела, который велся из танков, БТР-ов и орудий со снарядами "Алазань", установок "Град" и "Ураган", боевой техники 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, были использованы запрещенные патроны калибра 5,45 и химическое оружие. Город был блокирован с трех сторон, и люди пытались спастись через горные перевалы, но стали жертвами бесчеловечности армян. Около села Нахчеваник армянские формирования открыли огонь по безоружным людям. Азербайджанские силы не смогли прорваться на помощь ходжалинцам, не имели возможности вывезти трупы".

Таким образом, как отметил доктор юридических наук, произошло самое страшное событие в современной истории – армянские военные группировки совершили жестокий геноцид против азербайджанцев: "В истории каждого конфликта наступает момент, который называют "точкой невозврата". В армяно-азербайджанском нагорно-карабахского конфликте этот момент настал в ночь захвата населенного преимущественно азербайджанцами города Ходжалы. Штурм сопровождался массовым насилием над мирным населением, которое совершали армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих 366-го полка бывшего СССР. В ту ночь город Ходжалы был стерт с лица земли. Безоружное мирное гражданское население подверглось массовой резне – детей, женщин, стариков, больных истребляли с неописуемой жестокостью. В конце XX века армянские националисты совершили очередное историческое преступление, запятнавшее все цивилизованное человечество, – Ходжалинский геноцид азербайджанцев. Цель этой чудовищной акции заключалась в уничтожении всего населения города. Лишь благодаря чистой случайности некоторые жители Ходжалы остались в живых, чтобы затем стать свидетелями на суде истории".

По его мнению, цель врага, совершившего Ходжалинский геноцид, заключалась в том, чтобы, сломив азербайджанский народ, свернуть его с пути независимости, заставить прекратить борьбу за территориальную целостность и насильственно захватить его земли: "Кроме целей стратегического характера, они хотели уничтожить Ходжалы как поселение, отражающее историческое и культурное наследие азербайджанского народа с древних времен до современного периода. Ходжалинский геноцид, учиненный в конце XX века на глазах всего мира, отличающийся особой жестокостью и беспощадностью, является одной из самых кровавых страниц агрессивной армянской политики. Политико-правовая ответственность за это тяжкое преступление непосредственно ложится на руководство Армении того времени и последующего периода, а также сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

В заключении правовед отметил, что, несмотря на то, что ходжалинские события и признаны геноцидом рядом стран мира, однако за совершение этих ужасающих преступлений так никто и не понес наказания: "Жертвы и палачи по-прежнему сосуществуют рядом, организаторы и заказчики продолжают строить зловещие планы, своевольно кроят границы и ведут кровавую статистику своих жертв. А Горбачев, с чьей "легкой" руки начались все эти античеловеческие зверства не только в Азербайджане, но на всем постсоветском пространстве, сидит в Москве или разъезжает по миру, преподавая людям "уроки демократии.

О зверствах и чудовищных надругательствах армянских захватчиков над ходжалинцами сегодня написано достаточно, существует много фотографий и видеокадров с места трагедии, которые говорят сами за себя, однако до сих пор остается открытым вопрос: почему не наказаны все повинные в этом зверском преступлении?".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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