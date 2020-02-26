Трагедия в Ходжалы - одно из свидетельств жестокости и бесчеловечности армян

Политика 26 февраля 2020 10:40 (UTC+04:00)
Трагедия в Ходжалы - одно из свидетельств жестокости и бесчеловечности армян

БАКУ/Trend/ - Трагедия в Ходжалы - одно из свидетельств жестокости и бесчеловечности армян, от которых содрогнулся весь мир, а боль от кровавой бойни, учиненной армянскими агрессорами в этом небольшом азербайджанском городе, до сих пор не утихает.

Об этом сказал Trend доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, академик Академии наук Украины Ариф Гулиев.

Он отметил, что Ходжалинский геноцид вошел в историю как один из самых страшных массовых террористических актов, совершенных армянскими экстремистами и шовинистами против азербайджанцев: "На протяжении двухсот лет азербайджанский народ последовательно подвергался этнической чистке и политике геноцида со стороны Армении, что подтверждают исторические факты. В результате агрессии со стороны армянских националистов азербайджанцы превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных со своих исторических земель. Армяне, живущие идеей о "великой Армении", выдвинутой в программе партии "Дашканцутюн", для того, чтобы добиться своих целей, с помощью иностранных покровителей осуществляли в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993-х годах террор и геноцид против азербайджанцев, реализуя политику этнической чистки".

По его словам, в начале ХХ века армянские националисты, расширив деятельность по реализации этой идеи, планомерно уничтожали и изгоняли проживающих на своих исторических землях азербайджанцев из родных краев: "В результате, в 1905-1906-х годах армяне учинили в Баку, Гяндже, Карабахе, Иреване, Нахчыване, Ордубаде, Шаруре-Дерелейезе, Зангезуре, Газахе и в других местах резню азербайджанцев: с особой жестокостью было истреблено население, сожжены и уничтожены города и села. Армянские вооруженные отряды опустошили в Шушинском, Зангезурском и Джебраильском уездах, Иреванском и Гянджинском губерниях более 200 населенных пунктов, где проживали азербайджанцы. Десятки тысяч наших соотечественников, изгнанных со своих родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Во второй половине 80-х годов ХХ века армяне, воспользовавшись создавшейся в СССР политической ситуацией, сразу же выдвинули открытую территориальную претензию против Азербайджана, в течение нескольких дней подвергли массовой депортации около 200 тысяч азербайджанцев, проживающих в Армении, а затем стали осуществлять массовый террор и кровопролития против азербайджанской общины Нагорного Карабаха. 1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР принял противозаконное постановление о воссоединении Нагорно-Карабахской автономной области с Арменией и, тем самым, продемонстрировал, что истинная суть нагорно-карабахской проблемы состоит в необоснованных территориальных претензиях против Азербайджана".

Ариф Гулиев сказал, что с начала 1992 года вооруженные силы Армении начали расширять агрессивную политику и один за другим оккупировали все населенные пункты в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, где проживали азербайджанцы: "За короткий срок были захвачены Ходжавенд, Джамилли, Мешели, Имарет-Гервенд и другие села, часть населения взята в плен, присвоено их имущество и скот. 15 января 1992 года была захвачена деревня Керкиджахан, 10 февраля – деревни Малыбейли, Гушчулар. В середине февраля армянские и советские военные группировки захватили селение Гарадаглы".

Он считает, что массовая резня, устроенная армянскими боевиками только в начале 90-х годов XX века в этих азербайджанских селах Карабаха и других, кровавые террористические акты, совершенные в Баку и других азербайджанских городах, наконец, Ходжалинский геноцид – это исторические преступления, которые навсегда останутся черным пятном на совести называющих себя "угнетенными и многострадальными" армян: ""Люди"", недавно находившиеся во власти в современной Армении, такие как Серж Саргсян (бывший президент), Сейран Оганян (бывший министр обороны), Роберт Кочарян (бывший президент) и десятки террористов непосредственно организовывали и участвовали в этнической чистке и истреблении азербайджанцев в Нагорном Карабахе, на оккупированных территориях Азербайджана".

Согласно его словам, многие свидетели Ходжалинской трагедии подтверждают, что в штурме города Ходжалы принимал участие 366-й мотострелковый полк бывшей советской армии: "В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года регулярные воинские формирования армянского государства с участием 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, расположенного в городе Ханкенди, напали на город Ходжалы, много месяцев находившийся в осаде, и за одну ночь сравняли его с землей. Необходимо отметить особую роль 366-го полка в трагедии Ходжалы. Он неоднократно принимал участие в обстрелах азербайджанских сел, а также города Шуши. И явным тому доказательством является то, что часть вооружения полка, в том числе и бронированная техника, после трагедии в Ходжалы была передана армянам для совершения дальнейших сепаратистских действий против Азербайджана. Штурм города начался с двухчасового артобстрела, который велся из танков, БТР-ов и орудий со снарядами "Алазань", установок "Град" и "Ураган", боевой техники 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, были использованы запрещенные патроны калибра 5,45 и химическое оружие. Город был блокирован с трех сторон, и люди пытались спастись через горные перевалы, но стали жертвами бесчеловечности армян. Около села Нахчеваник армянские формирования открыли огонь по безоружным людям. Азербайджанские силы не смогли прорваться на помощь ходжалинцам, не имели возможности вывезти трупы".

Таким образом, как отметил доктор юридических наук, произошло самое страшное событие в современной истории – армянские военные группировки совершили жестокий геноцид против азербайджанцев: "В истории каждого конфликта наступает момент, который называют "точкой невозврата". В армяно-азербайджанском нагорно-карабахского конфликте этот момент настал в ночь захвата населенного преимущественно азербайджанцами города Ходжалы. Штурм сопровождался массовым насилием над мирным населением, которое совершали армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих 366-го полка бывшего СССР. В ту ночь город Ходжалы был стерт с лица земли. Безоружное мирное гражданское население подверглось массовой резне – детей, женщин, стариков, больных истребляли с неописуемой жестокостью. В конце XX века армянские националисты совершили очередное историческое преступление, запятнавшее все цивилизованное человечество, – Ходжалинский геноцид азербайджанцев. Цель этой чудовищной акции заключалась в уничтожении всего населения города. Лишь благодаря чистой случайности некоторые жители Ходжалы остались в живых, чтобы затем стать свидетелями на суде истории".

По его мнению, цель врага, совершившего Ходжалинский геноцид, заключалась в том, чтобы, сломив азербайджанский народ, свернуть его с пути независимости, заставить прекратить борьбу за территориальную целостность и насильственно захватить его земли: "Кроме целей стратегического характера, они хотели уничтожить Ходжалы как поселение, отражающее историческое и культурное наследие азербайджанского народа с древних времен до современного периода. Ходжалинский геноцид, учиненный в конце XX века на глазах всего мира, отличающийся особой жестокостью и беспощадностью, является одной из самых кровавых страниц агрессивной армянской политики. Политико-правовая ответственность за это тяжкое преступление непосредственно ложится на руководство Армении того времени и последующего периода, а также сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

В заключении правовед отметил, что, несмотря на то, что ходжалинские события и признаны геноцидом рядом стран мира, однако за совершение этих ужасающих преступлений так никто и не понес наказания: "Жертвы и палачи по-прежнему сосуществуют рядом, организаторы и заказчики продолжают строить зловещие планы, своевольно кроят границы и ведут кровавую статистику своих жертв. А Горбачев, с чьей "легкой" руки начались все эти античеловеческие зверства не только в Азербайджане, но на всем постсоветском пространстве, сидит в Москве или разъезжает по миру, преподавая людям "уроки демократии.

О зверствах и чудовищных надругательствах армянских захватчиков над ходжалинцами сегодня написано достаточно, существует много фотографий и видеокадров с места трагедии, которые говорят сами за себя, однако до сих пор остается открытым вопрос: почему не наказаны все повинные в этом зверском преступлении?".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Бавария&quot; разгромила &quot;Челси&quot; в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
"Бавария" разгромила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Игорь Пономарев – 60! Интересные факты: Марадона, игры на асфальте, жизнь на корабле (ФОТО)
Игорь Пономарев – 60! Интересные факты: Марадона, игры на асфальте, жизнь на корабле (ФОТО)
Футболист &quot;Барселоны&quot; Роберто выбыл на месяц из-за травмы
Футболист "Барселоны" Роберто выбыл на месяц из-за травмы
Loading Bars
Лента новостей
Lenta.ru о трагедии в Ходжалы: Женщины и дети в судорогах умирали на снегу Нагорно-карабахский конфликт 11:30
Azercell поддерживает стипендиальную программу Университета ADA Общество 11:29
Грузия терпит убытки из-за отмены прямого авиасообщения с Китаем и Ираном Туризм 11:23
SOCAR о планах по добыче на одном из месторождений в текущем году Энергетика 11:11
Ходжалы – город шехидов (ФОТО) Культура 11:11
Казахстан может ограничить выполнение авиарейсов в Японию из-за коронавируса Транспорт 11:10
Узбекистан продолжает наращивать экспорт золота Финансы 11:05
Проживающие в Баку 30 семей вынужденных переселенцев будут переселены в Физули Общество 11:04
Туркменистан объявил тендер по строительству цементного завода Тендеры 11:03
В Туркменистане заболеваемости коронавирусом не зафиксировано - минздрав Туркменистан 11:02
Мировое сообщество не должно закрывать глаза на трагедию в Ходжалы – Администрация президента Турции Турция 11:02
Независимая газета о трагедии в Ходжалы: Преступления должны быть расследованы, а преступники наказаны Нагорно-карабахский конфликт 10:44
Трагедия в Ходжалы - одно из свидетельств жестокости и бесчеловечности армян Политика 10:40
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида Политика 10:36
Туркменистан объявил тендер по строительству цеха керамической посуды Тендеры 10:35
Туркменистан закупит материалы для стекольного предприятия Тендеры 10:31
Российское издание о звериной жестокости преступления против мирных жителей Ходжалы Нагорно-карабахский конфликт 10:29
Туркменистан продлил тендер на закупку лабораторного оборудования Тендеры 10:28
Казахстан официально вводит ограничение на полеты в Южную Корею и Иран Транспорт 10:26
Госагентство по рекламе Азербайджана привлекает услуги по ДМС Тендеры 10:20
Российское издание о зверствах армян в Ходжалы: "Из глаз торчали окурки" Нагорно-карабахский конфликт 10:18
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 10:09
Нефть дорожает в рамках коррекции и на данных API по запасам в США Энергетика 10:07
Казахстанский металлургический завод закупит трубы Тендеры 10:06
В Клинический медцентр в Баку помещены еще 7 человек для обследования в связи с подозрением на коронавирус Происшествия 10:03
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:01
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:59
В структуре экспорта Узбекистана произошли значительные изменения Финансы 09:56
В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса Политика 09:55
Число зараженных коронавирусом в Таиланде увеличилось до 40 Другие страны 09:46
Курс маната по отношению к мировым валютам на 26 февраля Финансы 09:34
Российское издание: Ходжалы - боль, которую не залечить Нагорно-карабахский конфликт 09:24
Азербайджан обладает колоссальным потенциалом возобновляемых энергоресурсов - российский эксперт Экономика 09:00
Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул Другие страны 08:57
В Венесуэле пираты ограбили судно и убили капитана Другие страны 08:26
В Мексике произошел мощный выброс пепла на вулкане Попокатепетль В мире 08:01
"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку Иран 07:34
В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек Другие страны 07:11
Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла Финансы 07:00
Минздрав Грузии: приостановление авиасообщения с Италией не рассматривается Грузия 06:55
Япония выделит свыше $300 тыс. для реализации пяти проектов в Таджикистане Таджикистан 06:41
Великобритания изучит эффективность национальных стратегий и программ Европа 06:13
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек Другие страны 05:30
В Турции произошло сильное землетрясение Турция 04:31
Генсек НАТО призвал афганских политиков избегать эскалации после выборов в стране В мире 04:06
На турецко-иранской границе вновь произошло землетрясение Иран 03:46
В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса США 03:12
Новым главой Disney стал Боб Чапек В мире 02:45
"Бавария" разгромила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт 02:33
СМИ назвали причину смерти Хосни Мубарака Арабские страны 02:28
Совбез ООН продлил на год санкции против Йемена В мире 02:05
Президент Ильхам Алиев: Неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования нагорно-карабахского конфликта Политика 01:44
Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром Арабские страны 01:27
Реджеп Тайип Эрдоган: В двадцать восьмую годовщину Ходжалинского геноцида еще раз проклинаю тех, кто совершил это зверство Политика 01:25
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции Политика 01:16
Президент Ильхам Алиев: Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе Политика 01:13
В Алжире подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом Арабские страны 00:50
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти (ФОТО) Политика 00:15
Цена нефти Brent опустилась ниже $55 Энергетика 00:13
Трагедия XX века: минуло 28 лет со дня Ходжалинского геноцида Политика 00:01
Названы самые безопасные для туристов страны в 2020 году В мире 25 февраля 23:58
США ввели санкции против 13 граждан и компаний КНР, Ирака, России и Турции США 25 февраля 23:30
Во Франции выявили два новых случая заражения коронавирусом Европа 25 февраля 23:14
Протокол итоговых результатов парламентских выборов в Азербайджане отправлен в Конституционный суд Политика 25 февраля 22:59
Парламентские выборы стали важным событием в истории Азербайджана - Мазахир Панахов Политика 25 февраля 22:30
США призвали Афганистан стремиться к окончанию войны с "Талибаном" США 25 февраля 21:58
В Испании подтвердили пятый случай заражения коронавирусом Европа 25 февраля 21:33
В Дамаске произошел второй за сутки взрыв Арабские страны 25 февраля 21:21
В Канаде самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП Другие страны 25 февраля 21:10
Азербайджан представлен на заседании Совета по правам человека ООН (ФОТО) Политика 25 февраля 20:57
Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Турцией носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве Политика 25 февраля 20:51
Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) Политика 25 февраля 20:35
ЦИК Азербайджана приступила к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов Политика 25 февраля 20:14
В Азербайджане распущен состав 87 участковых избирательных комиссий Политика 25 февраля 20:12
IFC видит в Грузии большой потенциал Бизнес 25 февраля 19:53
Итоги выборов еще по двум избирательным участкам Азербайджана объявлены недействительными Политика 25 февраля 19:49
Госкомэкологии Узбекистана приостановил деятельность цементного завода Узбекистан 25 февраля 19:48
ЦИК Азербайджана не удовлетворил жалобу лидирующего кандидата Политика 25 февраля 19:43
Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, сократился Финансы 25 февраля 19:41
Министерство финансов Грузии работает над поправками в Налоговый кодекс Бизнес 25 февраля 19:41
Общий объем небанковских депозитов в банковском секторе Грузии увеличился Финансы 25 февраля 19:40
Реализация проекта интерконнектор Греция-Болгария идет ускоренными темпами – министр Энергетика 25 февраля 19:37
ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по 10 участкам Политика 25 февраля 19:37
AzTv привлечет услуги по текущему ремонту Тендеры 25 февраля 19:36
Самый сильный ветер в Азербайджане зафиксирован в двух регионах Общество 25 февраля 19:24
В Баку за вырубку деревьев наказана компания Общество 25 февраля 19:22
От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) Политика 25 февраля 19:17
Двусторонняя торговля между США и Казахстаном имеет значительный потенциал Бизнес 25 февраля 19:13
В Азербайджане аннулированы итоги голосования еще по двум избирательным участкам Политика 25 февраля 18:58
Вернувшиеся из Ирана в Азербайджан 23 человека помещены в больницу Общество 25 февраля 18:56
Agah Group о ходе строительства крупного завода в одном из регионов Азербайджана Строительство 25 февраля 18:52
Министр: SOCAR в этом году вполне может начать первичные работы по газораспределению в Болгарии Энергетика 25 февраля 18:46
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО) Политика 25 февраля 18:44
Вугар Байрамов: Италия и далее останется основным торговым партнером Азербайджана (ВИДEO) Политика 25 февраля 18:32
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати (ФОТО) Политика 25 февраля 18:20
ЦИК Азербайджана аннулировала результаты выборов на 9 избирательных участках Политика 25 февраля 18:12
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль вопросы в связи с лечением Рауфа Бабаева Общество 25 февраля 18:10
В Азербайджане значительно вырос спрос на автозапчасти Бизнес 25 февраля 18:06
SOCAR о добыче на месторождении Балаханы-Сабунчи-Рамана Энергетика 25 февраля 18:04
В Азербайджане в 2019 году было открыто 192 тысячи новых рабочих мест Бизнес 25 февраля 18:02
Все новости