Визит Президента Ильхама Алиева в Италию ознаменовал собой новый этап двусторонних отношений - политолог

Политика 26 февраля 2020 17:48 (UTC+04:00)
Визит Президента Ильхама Алиева в Италию ознаменовал собой новый этап двусторонних отношений - политолог

БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в расширенном составе, проведенные важные встречи имеют исключительное значение в контексте развития и укрепления сотрудничества между двумя странами.

Об этом в среду сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, данный визит также ознаменовал начало нового этапа взаимоотношений между двумя странами.

"Самым важным событием этого этапа, несомненно, является подписание "Совместной декларацией об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой". Подписание данного документа непосредственно Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Джузеппе Конте многократно повышает его политический вес. Как и видно из Декларации, она послужит укреплению сотрудничества во многих сферах, в том числе, в вопросах политики, безопасности, обороны, экономики, торговли, энергетики, транспорта, инноваций, науки, образования, культуры. Подписание этого документа со страной G7 - очередной весомый факт, доказывающий его значимость. В совместной декларации стороны выражают поддержку независимости, суверенитету и признанным на международном уровне государственным границам друг друга. Это, в свою очередь, значит, что итальянская сторона однозначно поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе фундаментальных принципов Хельсинского заключительного акта, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, как и указано в соответствующих документах ООН и ОБСЕ, в том числе в рамках переговорного процесса, осуществляемого под эгидой ОБСЕ", - сказала Гасанова.

Политолог подчеркнула, что Президент Ильхам Алиев неоднократно одеживал верх над премьером Армении Николом Пашиняном на самых высоких международных трибунах в ходе дискуссий по нагорно-карабахскому конфликту. В частности, Гасанова отметила недавнее выступление главы государства, которое вошло в историю азербайджанской дипломатии, на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Тот факт, что после этого исторического выступления Президента Ильхама Алиева в стратегическом документе, подписанном премьер-министром одной из ведущих стран ЕС, была отражена правомочная позиция Азербайджана по конфликту, является наглядной демонстрацией успешного политического курса, политической компетенции и высоких личных качеств главы государства. Азербайджан чрезвычайно высоко оценивает поддержку Италии территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международных границ нашей страны.

В Совместной декларации с Италией отражена отнюдь не только поддержка этой позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту. В документе охвачены вопросы обороны, энергетики, транспорта, логистики, которые являются прочной основой для нового партнерского соглашения Азербайджана с Евросоюзом.

Азербайджан играет исключительную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, в частности Италии. Ввиду этого итальянская сторона сообщила, что предпримет шаги в направлении своевременного, беспрепятственного завершения Трансадриатического трубопровода (ТАР), являющегося европейской частью "Южного газового коридора", и проходящего по территориям Греции, Албании, по дну Адриатического моря и доходящего до юга Италии", - отметила Шабнам Гасанова.

Она добавила, что подписание таких деклараций, помимо иных политических дивидендов, позитивно влияет на имидж Азербайджана на международной арене.

"Отношения Азербайджана на самом высоком уровне с одной из ведущих стран Евросоюза - Италией вносят неоценимый вклад в расширение возможностей влияния страны на политические процессы, а также способствуют укреплению ее позиции на международной арене", - подытожила Шабнам Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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