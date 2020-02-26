Турция не забудет виновников Ходжалинской трагедии – Минобороны

Политика 26 февраля 2020 15:36 (UTC+04:00)
Турция не забудет виновников Ходжалинской трагедии – Минобороны

БАКУ /Trend/ - Турция не забудет истинных виновников Ходжалинской трагедии, передает в среду Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Как отмечается в сообщении, Турция чтит память граждан, которые были зверски убиты армянами 28 лет назад в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе.

«Говоря «одна нация, два государства», мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями и не забудем тех, кто учинил эту бойню!», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1 тысяча человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова, Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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