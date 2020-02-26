Хикмет Бабаоглу: Свидетели Ходжалинского геноцида увидят восстановление Ходжалы

Политика 26 февраля 2020 17:26 (UTC+04:00)
Хикмет Бабаоглу: Свидетели Ходжалинского геноцида увидят восстановление Ходжалы

БАКУ/Trend/ - Ходжалинский геноцид был учинен 28 лет назад, но, несмотря на это, боль и горечь, вызываемые им у каждого азербайджанца, не угасают и сегодня, сказал в среду Trend депутат Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что Ходжалинская геноцид - это преступление, совершенное не только против азербайджанского народа, но и против человечности: "Оно было спланировано вооруженными соединениями и террористическими организациями Армении и ряда других государств, и главной целью преследовало истребление и надлом духа азербайджанского народа в его справедливой борьбе за территориальную целостность страны. Но армянам это не удалось".

Депутат подчеркнул, что если нация не сломлена в своей борьбе, то она существует: "У Азербайджана многовековая история государственности, в течении которой ни одна сила не смогла сломить национальный дух ее народа. Поэтому мы были, существуем и будем существовать. Армяне не достигли и не достигнут своих целей. В противном случае азербайджанский народ не взрастил бы таких героев как Мубариз Ибрагимов, Фарид Ахмедов, Чингиз Гурбанов. Благодаря политике, проводимой Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, мы вернемся в Ходжалы, и свидетели Ходжалинского геноцида увидят восстановление родного города. Путь, начавшийся с возвращения Джоджуг Марджанлы, продолжится Ходжалы и закончится Нагорным Карабахом. Азербайджанский народ не забыл, не забудет и даст забыть эту трагедию".

Бабаоглу добавил, что посредством дипломатических каналов, НПО и Фонда Гейдара Алиева проводится масштабная работа по признанию миром Ходжалинского геноцида: "Сегодня ряд стран, несколько международных организаций, в том числе, ОИС, официально признают события в Ходжалы геноцидом. Это важные шаги как на пути урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, так и донесения до мира Ходжалинского геноцида. Сегодня каждый гражданин Азербайджана с такой же болью в сердце переживает эти события, как и 28 лет назад. Эта рана не заживает и все еще кровоточит".

Депутат напомнил, что для восстановления справедливости в Ходжалы проводятся уголовно-правовые процедуры против тех, кто совершил это преступление. Имена 39 лиц, причастных к этому преступлению и совершивших геноцид, известны, и предварительные следственные материалы по их делу предоставлены Интерполу. Правда, по различным причинам, из-за политики двойных стандартов наказать преступников еще не удалось. Однако сила воли и решительность азербайджанского народа, политика, проводимая главой государства в этом направлении, обязательно дадут результат и азербайджанцы вернутся на родные земли, и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена".

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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