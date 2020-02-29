Владимир Фекете: Азербайджан обладает большим авторитетом в Ватикане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Прием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Папой Римским Франциском и государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином показывает, что Азербайджан обладает большим авторитетом в Ватикане, сказал Trend епископ Римско-католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

Как сообщалось ранее, 22 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с главой Католической церкви Папой Франциском. Папа Римский напомнил об их визите в Ватикан и своем приезде в Азербайджан в 2016 году, которым остался доволен. Подчеркнув, что в Азербайджане царит общественно-политическая стабильность, народ живет в благоденствии, Папа Франциск коснулся толерантных отношений между религиозными общинами страны. Он констатировал, что сегодня, когда во многих точках мира растет напряженность и возникают конфликты, когда некоторые круги, используя религиозный фактор, пытаются еще больше сеять неприязнь и вражду, Азербайджан представляет собой пример настоящей толерантности.

Епископ Римско-католической церкви в Азербайджане подчеркнул, что встретиться с Папой хотят представители многих стран: "Этот межрелигиозный диалог, в котором участвует Президент Ильхам Алиев, имеет очень важное значение. На многих форумах звучало такое мнение, что политика государства и исторические условия дают возможность Азербайджану стать местом, создающим уважительные отношения между основными этническими группами. Результат этих отношений проявляется на примере связей между председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде и представителями Еврейской общины".

Фекете отметил, что это крайне важный факт, который видят гости из различных стран в Азербайджане: "Я десять лет живу в Азербайджане, осуществляя миссию в качестве главы католической церкви. За это время я успел достаточно ознакомиться со связями высокого уровня между религиозными группами и особенностями истории. Убежден, что положительные связи между религиозными деятелями всегда будут полезными не только для верующих, но и всего общества".

Епископ добавил, что христианские религиозные праздники достойно отмечаются в Азербайджане, в мероприятиях участвуют зарубежные гости и представители других религиозных общин. А ведь не во всех странах есть такое достойное отношение и уважение к другим культурам и конфессиям, как в Азербайджане: "Межрелигиозный диалог всегда важен, хотя некоторые политики и выступают с обращениями о его безуспешности в связи с трудностями, которые происходят в их странах. Однако Азербайджан в данном контексте показывает положительный пример другим странам".

Напомним, что период развития католических общин в Азербайджане приходится на средние века.

В этот период в Баку, Шамахы, Гяндже, Тебризе, Нахчыване и других городах миссионеры Римско-католической церкви создали католические миссии, образовательные учреждения и монастыри. После присоединения Азербайджана к Российской империи в страну стали прибывать христиане различных деноминаций. С 60-х годов XIX века в Баку существовала католическая община, которая в 1894 году построила католическую часовню Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В 1909 году в Баку было начато строительство католического храма, которое было завершено в 1912 году. На данный момент в Баку действует католическая церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)