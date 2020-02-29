МИД: Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта «горячая линия»
БАКУ/Trend/- Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта "горячая линия", сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.
Для возвращения граждан Азербайджана, находящихся в Иране, в посольстве Азербайджана в Тегеране и генконсульстве в Тебризе работает "горячая линия".
Просьба к гражданам Азербайджана, желающим вернуться, связываться с диппредставительствами по нижеследующим "горячим линиям".
Посольство Азербайджана в Иране:
Тел: (+98 910) 559 56 10;
(+9821) 22 55 82 99;
(+9821) 22 55 42 55.
Генконсульство Азербайджана в Тебризе:
Тел: (+98 902) 095 13 83;
(+98413) 333 48 02/04.
Напомним, что, учитывая рекомендации ВОЗ и опыт других государств, в связи с риском распространения коронавируса на основании ограничительного режима принято решение временно закрыть с 16:00 сегодняшнего дня на две недели государственную границу между Азербайджаном и Ираном.
Предпринятая мера обсуждена с соответствующими государственными структурами Ирана, и Иран проинформирован об этом решении Азербайджана.
Для выезда граждан Ирана из Азербайджана в Иран и въезда граждан Азербайджана, находящихся на территории Ирана, будет обеспечен необходимый коридор с применением соответствующего режима.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)