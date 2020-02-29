МИД: Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта «горячая линия»

БАКУ/Trend/- Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта "горячая линия", сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

Для возвращения граждан Азербайджана, находящихся в Иране, в посольстве Азербайджана в Тегеране и генконсульстве в Тебризе работает "горячая линия".

Просьба к гражданам Азербайджана, желающим вернуться, связываться с диппредставительствами по нижеследующим "горячим линиям".

Посольство Азербайджана в Иране:

Тел: (+98 910) 559 56 10;

(+9821) 22 55 82 99;

(+9821) 22 55 42 55.

Генконсульство Азербайджана в Тебризе:

Тел: (+98 902) 095 13 83;

(+98413) 333 48 02/04.

Напомним, что, учитывая рекомендации ВОЗ и опыт других государств, в связи с риском распространения коронавируса на основании ограничительного режима принято решение временно закрыть с 16:00 сегодняшнего дня на две недели государственную границу между Азербайджаном и Ираном.

Предпринятая мера обсуждена с соответствующими государственными структурами Ирана, и Иран проинформирован об этом решении Азербайджана.

Для выезда граждан Ирана из Азербайджана в Иран и въезда граждан Азербайджана, находящихся на территории Ирана, будет обеспечен необходимый коридор с применением соответствующего режима.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)