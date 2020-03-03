Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылхаджылы-Гёранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 марта принял участие в открытии дороги Гызылхаджылы-Гёранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу после ее реконструкции. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.
В заключение было сделано фото на память.
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылгаджилы-Геранбой-Горан-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу(ФОТО)
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