Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылхаджылы-Гёранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 марта принял участие в открытии дороги Гызылхаджылы-Гёранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу после ее реконструкции. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.