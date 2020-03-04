Али Ахмедов: Программа Президента Ильхама Алиева по ликвидации палаточных городков - один из самых гуманных проектов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов на своей официальной странице в Facebook поделился впечатлениями от фото, которые были представлены ему во время встречи с представителем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо.

Как передает в среду Trend, Али Ахмедов сообщил, что сегодня представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо представил ему несколько фотографий, сделанных им в 90-х годах в Азербайджане.

"На фотографиях видны условия в которых проживали вынужденные беженцы. Эти фотографии мысленно перенесли меня в те годы, когда сотни тысяч людей были вынуждены жить в палатках, в самых тяжелых условиях. В те годы различные страны, международные гуманитарные организации отправляли в Азербайджан продукты, чтобы вынужденные переселенцы по меньшей мере не страдали от голода.

Теперь же они живут в самых современных квартирах и домах в более чем 100 созданных для них новых городках. Для сравнения прилагаю фотографии двух из этих городков. Видя эти фотографии, невозможно не признать, что программа "В Азербайджане не останется ни одного палаточного городка", заявленная Президентом Ильхамом Алиевым в 2003 году, один из крупных, а может и самый крупный по масштабу, и гуманный по сути проект в истории, когда-либо реализованный в Азербайджане. Вторая не менее значимая сторона вопроса заключается в том, что теперь вынужденные переселенцы не нуждаются в международной гуманитарной помощи. Государство взяло на себя обеспечение всех их нужд.

Очень хотел бы, чтобы на эти фотографии посмотрели радикалы, привыкшие порочить Азербайджан, и их пропагандисты, распространяющие дезинформацию. Не надеюсь, что они изменятся. Также не верится, что они испытают чувство стыда. Моя цель - в очередной раз, на примере этих фотографий показать какой грандиозный путь развития прошел Азербайджан, какие в стране произошли изменения", - написал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)