Олег Кузнецов: Маилян и Бабаян являются нежелательными для России персонами

Политика 4 марта 2020 18:02 (UTC+04:00)
Олег Кузнецов: Маилян и Бабаян являются нежелательными для России персонами

БАКУ/Trend/ - Два одиозных, так называемых, армянских политика лишены возможности иметь свободные контакты внутри России, и это было сделано с целью обеспечить интересы государственной и общественной безопасности РФ и ее населения.

Об этом Trend сказал российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя решение российских властей об ограничении въезда в Россию на 5 лет карабахских сепаратистов Масиса Маиляна и Самвела Бабаяна.

Историк отметил, что статья Кодекса РФ "Об административных правонарушениях", на основании которой принимается решение о запрете на въезд иностранного гражданина в Российскую Федерацию, содержит четыре группы оснований для этого: от принадлежности к известным экстремистским сообществам до наличия острозаразных социально опасных инфекционных заболеваний типа сифилиса, СПИДа или открытой формы туберкулеза: «При этом в решении не указывается, за что конкретно или на каком основании был наложен запрет на въезд. В данном случае можно сказать конкретно только то, что основание хорошо известно только тому органу, который вынес данное процессуальное решение. Можно лишь сделать один вывод - Маилян и Бабаян являются нежелательными для России персонами, запрет на их въезд носит превентивный характер, чтобы предотвратить для моей страны (РФ) возможные негативные последствия их действий, предполагать возникновение которых имеет объективные причины».

Политолог не думает, что власти России таким образом предполагают начертить в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна какие-то «красные линии»: «Просто они - не того калибра люди, ради которых стоило бы предпринимать какие-то политические демарши, для российского истеблишмента их размер и значимость сопоставимы с тараканьими».

Кузнецов напомнил, что в составе каждого посольства России в столице иностранного государства есть два старших или даже высших офицера - официальные представители ФСБ и СВР России, которые обеспечивают контакты своих ведомств с иностранными коллегами из спецслужб: «Как правило, их решения вполне достаточно для того, чтобы конкретному иностранцу закрыть въезд в Россию. Так что в таких вопросах Кремль, Старая площадь (администрация президента России) или Лубянка вообще могут не быть в курсе дела. Маилян и Бабаян для России сегодня - нежелательные частные лица и не более того. И я считаю, что на фоне запрета на въезд в Россию им не надо придавать большей значимости, чем она у них есть на самом деле».

Эксперт считает, что очень велика вероятность того, что эти люди за границами Карабаха или Армении вообще никому не известны, тем более на уровне Кремля: «Эти два персонажа являются политическими пигмеями даже по меркам Армении. Какой смысл Кремлю обращать на них какое-то внимание?".

В заключении аналитик сказал, что внутриполитическая жизнь Армении в последние два года изобилует самыми вопиющими примерами алогичности и абсурда, для понимания смысла которых нужна исключительно армянская этнорелигиозная ментальность: "Я даже не удивлюсь тому, что запрет на въезд в Россию станет для них "конкурентным преимуществом" и даже лейтмотивом всей "предвыборной" агитации, и только благодаря этому они займут вожделенную должность. При этом надо понимать, что судьба армянской оккупационной администрации в Карабахе в любом случае будет всецело зависеть от ситуации в Ереване, а не в Москве. Или на поле боя...".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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