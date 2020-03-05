Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы развития двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, зампред- исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сегодня встретился с послом Великобритании Джеймсом Шарпом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПЕА.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Вице-премьер коснулся текущего состояния двустороннего сотрудничества, отметил наличие широких перспектив для дальнейшего развития отношений.

Было отмечено, что совпадение интересов станет вкладом в дальнейшее развитие отношений между странами.

На встрече присутствовала завотделом международных связей ПЕА, депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

(Автор Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)