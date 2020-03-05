Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Товузского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта ознакомился с деятельностью Товузского филиала ОАО «Азерхалча».

Как в среду сообщает Trend, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных на предприятии условиях.

Было сообщено, что в здании филиала на 43 станках различных размеров будут ткать азербайджанские ковры на основе оригинальных орнаментов, характерных для ковроткачества в Агстафинском, Газахском и Товузском районах. Эти орнаменты подготовлены художниками «Азерхалча» на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также ковров, собранных в различных регионах нашей республики. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями – шерстяными нитями различных цветов и инструментами. Предусмотрено, что здесь будут работать 150 ткачих и 14 административно-хозяйственных работников.

Здание состоит из ткацкой мастерской, кабинета художника, склада, столовой, медицинского кабинета, зала продажи ковров и других подразделений. Ткачихи – жители города Товуз и других населенных пунктов района. Они несколько месяцев участвовали в учебно-подготовительных курсах, организованных здесь «Азерхалча», совершенствовали свои умения и навыки в области ковроткачества. Учебно-подготовительные курсы продолжат работу и после начала деятельности филиала, выпускники этих курсов получат учебные сертификаты ОАО «Азерхалча».

Было доведено до внимания, что в зале продажи ковров будут проводиться выставки и продажа ковров и ковровых изделий, изготовленных в ОАО «Азерхалча».

Отметим, что азербайджанский ковер, занимающий особое место в мировой культуре, - это произведение искусства с присущими ему оригинальными орнаментами. Ковроделие, являющееся одной из ветвей народно-прикладного искусства Азербайджана, занимает особое место в истории нашей национальной культуры. На протяжении веков ворсовые и безворсовые ковры с различными узорами и изображениями использовались для украшения стен и покрытия полов в домах, в то же время они имели большое эстетическое значение.

Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, чутко относящегося к нашим национально-духовным ценностям, сегодня искусство ковроткачества переживает новый период развития. Об этом наглядно свидетельствуют предприятия по производству ковров, создаваемые в регионах согласно распоряжениям главы государства.