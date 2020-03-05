Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 5 марта 2020 23:31 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлено подробности (первая версия опубликована в 15:25)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Назначаю одного из вас на должность главы исполнительной власти Нефтчалинского, а другого – Исмаиллинского района. Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие и будете работать так, чтобы и граждане были вами довольны, и я был доволен вашей работой. Для достижения этого надо просто выполнять мои поручения. Эти поручения очень просты – быть вместе с гражданами, постоянно находиться среди народа, жить его заботами, вести серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством, вносить вклад в социально-экономическое развитие районов. Если вы будете достойно выполнять эти поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане.

Для социально-экономического развития Исмаиллинского и Нефтчалинского районов реализованы многочисленные проекты. Все вопросы, предусмотренные государственными программами социально-экономического развития регионов, нашли свое решение. В настоящее время исполняется четвертая программа, уверен, что до 2023 года инфраструктурные и социальные проблемы районов полностью будут решены. Даны соответствующие указания, связанные и с газификацией, и с обеспечением электроэнергией, и с прокладкой сельских дорог, и с реализацией проектов питьевой воды, многие проекты уже реализованы. Как вам известно, эти проекты реализуются центральными исполнительными органами в рамках государственной инвестиционной программы. В то же время строительство, ремонт социальных объектов также являются проектами, осуществляемыми центральными исполнительными органами.

Ваша же работа в основном заключается в том, чтобы, мобилизовав имеющийся в районе потенциал, обеспечить экономический рост, предпринять практические шаги по созданию рабочих мест и добиться привлечения инвестиций в районы, которыми вы будете руководить. Глава исполнительной власти каждого района должен активно работать для привлечения как иностранных, так и местных инвесторов. Я и раньше давал такие поручения. В некоторых районах в этой области имеются хорошие результаты, но есть районы, где инвестирование слабое. У этого могут быть и объективные причины. Потенциал районов не одинаков, однако, несмотря на это, считаю, что с учетом современного инфраструктурного потенциала Азербайджана каждый район может быть привлекателен для инвесторов. Просто руководители местных исполнительных органов не должны сидеть и ждать этих инвестиций. Они сами должны быть активными, находить инвесторов, убеждать и привлекать их. Порой в некоторых районах инвестор хочет вложить средства, но, к сожалению, ему чинятся искусственные препятствия. Или же местные исполнительные органы выдвигают перед ним необоснованные и незаконные требования. Поэтому с такими явлениями надо вести очень серьезную борьбу. В районах должна быть здоровая общественно-политическая атмосфера, общественные отношения должны строиться на здоровой почве, в то же время должны решаться проблемы, беспокоящие народ. Если есть проблемы, которые вы по определенным причинам не можете решить сами, надо представить в центральные исполнительные органы, Администрацию Президента, Кабинет Министров, соответствующие министерства предложения и быть активными.

Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется в самой строгой форме, и проявления этого налицо. Это сознательная политика, и она будет продолжаться и впредь. Перед законом все равны, никто не является неприкосновенным, ни у кого нет особых привилегий, ничьи былые заслуги учитываться не будут. За былые заслуги все получили заслуженную оценку государства. Отныне если кто-то хочет работать на государственной службе, в частности, в должности главы исполнительной власти, для него основными должны быть эти принципы.

К сожалению, все еще есть люди, не осознающие этого. Специальная операция, проведенная в Нефтчалинском районе, еще раз показала это. Эта позорная картина на глазах у народа еще раз продемонстрировала, что, к сожалению, некоторые наши чиновники высокого ранга не только не оправдывают доверия народа, государства, их поступки вызывают чувство отвращения. Все эти доказательства налицо, показанные видеоизображения просто освещают некоторые моменты. Однако в Нефтчалинском районе взяточничество и коррупция носили системный характер, решались на системной основе, можно сказать, что взяточничество и коррупция расшатали все структуры.

Представьте себе, один из самых богатых людей района – главврач Центральной районной больницы. В настоящее время правоохранительные органы получили сведения о его состоянии. За счет чего этот человек разбогател? Он бизнесмен? Нет. Изобретатель? Нет. Ему досталось большое наследство? Нет. За счет чего? За счет денег, сдираемых с больных. Несчастные больные вынуждены были платить этим алчным людям, чтобы выздороветь. Так что каждый человек, избравший такой путь, должен знать, что этому придет конец.

Терпимость к коррупции и взяточничеству должна быть на нулевом уровне. Позорные действия бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалы вызывают у народа чувство неприязни. Получение в кабинете взяток у различных людей – безобразная картина. К тому же еще и поступки этого человека в рабочем кабинете, его одежда. Разве можно находиться в рабочем кабинете в джинсах, домашней одежде? Какой пример руководитель показывает остальным чиновникам в таком виде? Поэтому эти позорные кадры, конечно, демонстрируют степень моральной деградации этого человека и подобных ему людей. В настоящее время собраны и собираются оперативные данные. Конечно, я не хочу вмешиваться в следствие, оно само все покажет. Последнее слово скажет суд. Но выявленные уже факты показывают, что все отделения в Центральной районной больнице ежемесячно платили мзду главврачу. В школах взяточничество приобретает массовый характер. У директоров школ требуют мзду, у муниципалитетов вымогают взятку, люди не привлекаются к оплачиваемым рабочим местам на общественных началах, их платежные карты отбираются, а деньги снимает глава исполнительной власти. В то же время этих граждан, получающих зарплату от государства и обязанных работать на оплачиваемых общественных местах, заставляют трудиться как рабов в коммерческих объектах и хозяйствах, принадлежащих главе.

То есть, еще раз хочу сказать: это – пик моральной деградации. Каждый должен извлечь из этого урок. Не исключено, что такие, как он, главы исполнительной власти и руководители других центральных и местных исполнительных органов совершают аналогичные поступки. Все это будет расследовано. Никто не является неприкосновенным, что еще раз показывают эти события.

Вы – молодые кадры, мне представили вашу автобиографию. До сих пор вы не совершали никаких противоправных действий, вы молоды, одному – 40, другому – 30 лет. Вы - представители молодого поколения. Ваше назначение демонстрирует нашу кадровую политику. Демонстрирует, что провозглашенные нами принципы находят отражение в жизни. Мы должны открывать молодежи дорогу, поле деятельности, на ответственные должности должны назначаться люди с новым мышлением. Таким путем мы можем сломать старую психологию. Только таким путем мы можем положить конец расшатывающим наше общество негативным явлениям. Поэтому дела в возглавляемых вами районах будут зависеть от вашей работы. Если вы не оправдаете оказанного вам высокого доверия, то это в то же время вызовет разочарование в обществе. Скажут, что пришли новые люди, молодежь, с новым мышлением, новым подходом, но идут по тому же пути. Поэтому еще раз строго поручаю вам: ваша основная задача - правильно построить всю работу и вести серьезную борьбы с негативными явлениями.

В то же время в первую очередь необходимо проанализировать ситуацию в районах. Следует серьезно изучить вопросы, беспокоящие людей, и подготовить предложения по их решению, либо же данные вопросы должны найти решение на месте.

При правильном построении работы потенциал районов может быть достаточно высок. В Нефтчалинском районе создана промышленная зона. Могу сказать, что из районов первая промышленная зона после Сумгайыта была создана в Нефтчале, она уже начала функционировать. Автомобили в Азербайджане производятся в Нефтчале, необходимо представить конкретные предложения по дальнейшему развитию этой промышленной зоны. Считаю, что рыбная промышленность в Нефтчале имеет огромные перспективы. Несмотря на то, что мы живем на побережье Каспийского моря, к сожалению, не можем обеспечивать себя рыбой и зависим от импорта. Кроме того, не получило широкого размаха создание рыбоводческих хозяйств. А значительная часть имеющихся хозяйств находится на очень примитивном уровне. Поэтому рыбоводство может стать важной отраслью нашего ненефтяного сектора, а также может и должно стать отраслью экспортной направленности. Поэтому обязательно надо поработать, чтобы привлечь инвесторов в эту сферу.

В то же время считаю, что очень перспективным может быть и туристический потенциал Нефтчалинского района. До сих пор в районе, можно сказать, ничего не сделано для туризма. Хотя он находится не так далеко от Баку, к тому же прокладываются хорошие дороги. Считаю, что там тоже есть необходимость в создании инфраструктуры туризма. Конечно, сельское хозяйство является важной, трудоемкой отраслью всех районов Азербайджана. Необходимо уделять внимание и этой сфере.

Что касается Исмаиллинского района, то считаю, что основной потенциал его развития связан с туризмом и сельским хозяйством. В Исмаиллинском районе красивые, живописные места, богатая природа. Поэтому эти возможности необходимо использовать в полной мере. Государство же со своей стороны и дальше будет предпринимать важные шаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов. Так же, как недавно была обеспечена прокладка новой дороги в поселок Лагич. В сравнении с прежней дорогой она гораздо более безопасна, а по расстоянию из Баку она короче и ведет из Шамахинского района напрямую в село Лагич. Я лично участвовал в открытии дороги. Сам, сев за руль, проехал по этой дороге. Туристы уже имеют больше возможностей для посещения Лагича. В то же время решены вопросы газификации поселка Лагич, строительства новой школы. Я подписал соответствующее Распоряжение об охране исторического наследия другого нашего исторического села – Басгала. Это – высокая оценка Президентом истории, прошлого и богатого культурного наследия данного села. Потому что очень редко Президент подписывает Распоряжение о развитии того и иного села. Правда, эти вопросы постоянно находятся в центре внимания. Каждое село является дорогим и родным для меня, но в различных регионах Азербайджана есть исторические населенные пункты, нуждающиеся в особой заботе государства. Основные факторы, связанные с дальнейшим развитием села Басгал, - сохранение нашего исторического прошлого и расширение возможностей туризма.

Словом, считаю, что в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности имеются большие возможности, и вы должны постараться, чтобы проводимая в этих районах работа в ближайшее время дала результат. Основную роль в вашей деятельности сыграют следующие факторы – удовлетворенность граждан, развитие районов, социально-экономические показатели и привлечение инвестиций.

Еще раз хочу сказать: вам оказано высокое доверие. Уверен, что вы оправдаете это доверие.

Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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