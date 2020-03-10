Определился новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Определился новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
Решение об этом подписала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
В состав Комиссии вошли: Фазаиль Агамалы, Нурлан Гасанов, Афет Гасанова, Малахат Ибрагимгызы, Эльдар Ибрагимов, Насиб Махамалиев, Хикмет Мамедов, Машхур Мамедов, Саттар Мехбалыев, Мадар Мусаев и Низами Сафаров.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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