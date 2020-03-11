Посольство Азербайджана в Италии обратилось к соотечественникам (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Посольство Азербайджана в Италии просит всех граждан Азербайджана, находящихся в Италии, серьезно соблюдать все правила и требования итальянского правительства в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В связи с резким увеличением числа заразившихся эпидемией коронавируса в Италии, и с целью пресечения широкого распространения вируса 9 марта правительство Италии приняло решение о принятии безотлагательных превентивных мер.

В соответствии с этим решением, с 10 марта и по 3 апреля вся территория Италии объявлена «закрытой зоной».

Поэтому на всей территории предусмотрено применение нижеследующих серьезных правил и требований, также как и в «красной зоне», где первым распространился вирус – регионе Ломбардия и 14 других провинциях:

- запрет на въезд и выезд, за исключением рабочих поездок и в связи с состоянием здоровья. Для покупки необходимых продовольственных товаров от каждой семьи разрешается выход из дома только одного человека, и рекомендуется больше времени оставаться дома;

- применение принудительного и серьезного карантинного режима для всех заразившихся вирусом лиц;

- закрытие всех учебных заведений;

- закрытие всех музеев, кино, театров, спортзалов, центров отдыха, дискотек, баров и игровых центров;

- запрет всех массовых мероприятий, включая футбольные матчи;

- работа в ограниченном режиме с 06:00 до 18:00 только продовольственных магазинов, и серьезный контроль за соблюдением дистанции в 1 метр между клиентами;

- работа в ограниченном режиме церквей и других религиозных храмов, запрет на проведение всех массовых церемоний и прочих.

В решении предусмотрена серьезная административная и уголовная ответственность за нарушение правил безопасности.

Гражданам зарубежных стран и туристам разрешается вернуться в свои страны.

По последней информации, распространенной Департаментом национальной обороны при Совете министров Италии (9 марта, 18:00), в стране 7 985 заразившихся вирусом, скончались 463 человека, выздоровели 724.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)