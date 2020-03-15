БАКУ /Trend/ - В посольстве Азербайджана в Турции создана "горячая линия" после временного приостановления с 00.00 15 марта взаимных поездок между гражданами Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство.

"Горячая линия была создана для оперативного реагирования на возможные обращения наших граждан, проживающих, обучающихся и временно посетивших Турцию. Номер "горячей линии": +905372826740", - отмечается в сообщении.