В посольстве Азербайджана в Турции создана "горячая линия"
БАКУ /Trend/ - В посольстве Азербайджана в Турции создана "горячая линия" после временного приостановления с 00.00 15 марта взаимных поездок между гражданами Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство.
"Горячая линия была создана для оперативного реагирования на возможные обращения наших граждан, проживающих, обучающихся и временно посетивших Турцию. Номер "горячей линии": +905372826740", - отмечается в сообщении.
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