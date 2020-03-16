Президент Ильхам Алиев поздравил ирландского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Ирландии Майклу Хиггинсу поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и ирландский народ с национальным праздником Вашей страны - Днем святого Патрика.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья, успехов, Вашему народу - благосостояния", - говорится в поздравительном письме главы государства.