Президент Ильхам Алиев поздравил ирландского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Ирландии Майклу Хиггинсу поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и ирландский народ с национальным праздником Вашей страны - Днем святого Патрика.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья, успехов, Вашему народу - благосостояния", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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