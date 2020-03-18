Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 18 марта 2020 19:26 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:20)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги.

Глава государства отправился на поезде со станции Пиршаги на остановку Горадиль.

С открытием реконструированной пассажирской линии Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронская кольцевая железная дорога полностью вводится в эксплуатацию. Так, железнодорожная линия Баку Пассажирская - Кешля – Кероглу - Бакиханов - Сабунчу была сдана в эксплуатацию в мае прошлого года, а железнодорожная линия Сабунчу- Забрат-1 - Забрат-2 – Мамедли - Пиршаги - в ноябре прошлого года. Эксплуатационная длина Абшеронской кольцевой железнодорожной линии составляет 91 километр, а ее общая протяженность вместе со станционными путями - 198 километров.

Затем Президент Ильхам Алиев прибыл на остановку Горадиль.

Глава государства был проинформирован о проделанной работе. Здесь созданы все условия для того, чтобы население Горадиля на высоком уровне и с удобствами пользовалось железнодорожными услугами. Здание оснащено всей необходимой инфраструктурой. Платформы обустроены на самом современном уровне.

Вдоль пассажирской линии Горадиль-Новханы-Сумгайыт, построены и капитально отремонтированы в общей сложности 15 станций и остановок. Общая площадь реконструированной остановки Горадиль составляет 6300, а общая площадь остановки Новханы - более 8 тысяч квадратных метров. На всех остановках, расположенных вдоль линии, построены новые платформы, подземные пешеходные переходы, остановки для автомобилей и велосипедов. По направлению пассажирской железнодорожной линии Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт спроектированы 3 автомобильных тоннеля и 8 пешеходных переходов.

Затем глава государства отбыл с остановки Горадиль на остановку Новханы.

В целях обеспечения безопасности движения поездов на линии построены 10 подземных автомобильных тоннелей, продолжается строительство еще двух. Для обеспечения безопасности пешеходов были построены 25 подземных и надземных пешеходных переходов и реконструированы железнодорожные, коммуникационные и сигнальные системы. Проделана необходимая работа по обеспечению безопасности движения скоростных поездов.

Глава государства прибыл на остановку Новханы.

На остановке Новханы также имеются все необходимые условия для удобства пассажиров. Эта остановка после реконструкции тоже будет функционировать на самом современном уровне. Вокруг проведена широкая работа по благоустройству, озеленению, установлена система освещения.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия после реконструкции части Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги.

Председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сообщил о реконструкции, проводимой на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, и перспективных проектах.

В центре государственной политики, осуществляемой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, находится гражданин Азербайджана. Особое внимание на государственном уровне уделяется решению социальных вопросов населения, дальнейшему улучшению его социального благополучия, в связи с чем реализуются последовательные проекты. Проводимая в нашей стране работа, направленная на обновление социальной инфраструктуры в целом, отвечает самым современным мировым стандартам. В последние годы согласно поручениям Президента Ильхама Алиева были реализованы очень важные проекты и по модернизации железной дороги в Азербайджане. Это не только демонстрирует экономический потенциал нашей страны, но и отчетливо показывает внимание, уделяемое в Азербайджане на государственном уровне социальной сфере.

Самая современная дорожно-транспортная инфраструктура, созданная в Азербайджане в результате проделанной работы, прежде всего служит комфорту граждан. Большое значение среди этих проектов представляет реконструкция Абшеронской кольцевой железнодорожной линии. Реализация этого проекта позволяет жителям, проживающим в прилегающих к столице поселках, удобно и безопасно добираться в направлении города и обратно.

Здесь глава государства встретился с железнодорожниками.

Поздравляя железнодорожников с наступающим Новруз байрамы, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Сердечно поздравляю вас с наступающим Новруз байрамы, желаю вам новых успехов. Накануне праздника готова к эксплуатации кольцевая железнодорожная линия, являющаяся одним из важнейших транспортных проектов города Баку. Она будет обслуживать как бакинцев, так и жителей Сумгайыта, Абшеронского района. В целом, этой возможностью воспользуются миллионы людей. Таким образом, завершено строительство кольцевой линии, являющейся одним из важнейших транспортных проектов нашего города и Абшеронского полуострова.

Протяженность данной линии в одном направлении составляет 91 километр, в целом же обеспечена прокладка железной дороги протяженностью около 200 километров. Это еще раз свидетельствует о том, что, реализуя столь крупные проекты, Азербайджанское государство продолжает свою социальную политику. Потому что средства, вложенные в строительство кольцевой дороги, вернутся в бюджет, может быть, через 100 лет, так как железнодорожные тарифы у нас очень низкие. Наша основная цель заключается в создании прекрасных возможностей, комфортных условий для людей.

Строительство этой железной дороги также позитивно скажется на городском транспорте, сократятся пробки, нагрузка на автомобильные дороги, улучшится экологическая ситуация в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе, так как самым большим фактором, загрязняющим воздух, является именно транспорт. Сократится потребность в автобусах, автобусы, функционирующие в настоящее время на определенных маршрутах, будут переведены на другие маршруты.

В целом, проделана большая работа, направленная на модернизацию автобусного парка города Баку, закупаются самые современные автобусы. В этом году планируется доставить 300 новых автобусов. В прошлом году также было доставлено 300 автобусов. Конечно, транспортные проблемы нашего города и Абшеронского полуострова решаются координированно. Метро, железная дорога, автобусы, такси - сегодня Азербайджан в этом отношении входит в число передовых стран.

Приобретены и доставлены очень удобные для граждан двухэтажные вагоны производства ведущих компаний мира. Они используются в столицах самых развитых стран. Могу сказать, что в этом отношении мы опередили многие страны. То есть, работа, проделанная в результате комплексных мер и в рамках государственной инвестиционной программы, завершилась, и кольцевая дорога полностью сдана в эксплуатацию.

Рад, что железнодорожники с честью справились с этой важной задачей. Два года назад я подписал Распоряжение, связанное со строительством кольцевой железной дороги, и вся работа проделана в короткий срок. Меня регулярно информировали о строительстве дороги. Я лично несколько раз знакомился с ситуацией на различных этапах ее строительства, контролировал ход работ. Это мое шестое участие в открытии дороги на различных этапах. В различные времена я шесть раз проезжал по этой линии – станция Пиршаги, Сабунчинский железнодорожный вокзал, Сумгайытский железнодорожный вокзал, Бакинский железнодорожный вокзал, и сегодня. Все эти небольшие открытия преследовали одну цель – порадовать наш народ до Новруз байрамы. Это один из самых больших предпраздничных подарков людям, проживающим на Абшеронском полуострове. Это еще раз показывает, что Азербайджанское государство говорит свое слово в социальной сфере. Несмотря на то, что это требует крупных средств, мы делаем это для того, чтобы люди жили комфортно, быстрее могли доехать до работы, до пункта назначения, чтобы была обеспечена их безопасность, так как порой аварии, происходящие на автодорогах, к сожалению, приводят к очень тяжким последствиям. Поэтому, полностью проанализировав все факторы с точки зрения безопасности, экологического баланса, времени, удобства, каждый человек еще раз может убедиться в том, какое большое значение имеет эта линия.

Работа будет продолжаться и впредь. На представленной мне сегодня карте обозначены планы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» на будущее. Планируется прокладка железных дорог в другие поселки, села, готовятся проекты. Мы постепенно будем выполнять эту работу, чтобы большинство поселков Абшеронского полуострова имели удобное железнодорожное сообщение.

В целом, дела в транспортном секторе идут хорошо. Большие успехи были достигнуты и в прошлом, и в нынешнем году. Прокладка как железных, так и автомобильных дорог – вся эта работа, считаю, ведется на самом высоком уровне. В нынешних условиях основная задача заключается в дезинфекции вагонов. Данной сфере необходимо уделять очень большое внимание, так как сегодня весь мир страдает от коронавируса. Азербайджан принял превентивные меры в этом направлении. Именно поэтому распространение коронавируса в нашей стране в настоящее время не получило широкого размаха. Но это такое зло, от которого ни одна страна не может считать себя полностью за страхованной. Кризис, переживаемый сегодня даже в самых развитых странах, налицо. Поэтому всем гражданам следует быть ответственными, уделять внимание личной гигиене. Вместе с тем, структуры, занимающиеся общественными работами, общественным транспортом, также должны с полной ответственностью проводить эту работу, осуществлять полную дезинфекцию, чтобы случаев заражения было не много.

Конечно, в настоящее время наши границы закрыты. Однако ни одна страна не закрыла границы для грузоперевозок. Поэтому мы будем продолжать работу в области грузоперевозок. Уверен, что наше государство и народ с честью преодолеют и это испытание.

Еще раз сердечно поздравляю вас, желаю вам новых успехов. Спасибо.

Х Х Х

Джавид Гурбанов: Господин Президент, от имени железнодорожников выражаем Вам признательность за заботу о нас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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